Grupo ajuda brasileira que perdeu o marido para o coronavírus em MA

Ilza Anzalone perdeu o esposo, Anthony Anzalone, que estava internado devido a problemas pulmonares, antes de ser infectado pelo vírus

Em 29 de maio, o grupo Ajuda Comunitária Boston (MA) organizou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/family-support-for-ilza-anzalone, cujo objetivo é angariar US$ 15 mil para ajudar Kamila da Silva, de 31 anos, que luta contra um câncer no estômago que já espalhou para o fígado e pâncreas. A campanha também visa auxiliar Ilza Anzalone, que perdeu o marido, Anthony Anzalone, em 21 de março, em decorrência do coronavírus. Até à tarde de sexta-feira (12), haviam sido arrecadados US$ 1.770.

“Anthony Anzalone lutou por sua vida por mais de um ano devido à uma doença pulmonar crônica, ele estava dentro e fora dos hospitais por meses seguidos. Durante uma de suas admissões no início de 2020, Tony foi exposto à covid-19 e devido à sua condição de saúde debilitada, Tony faleceu em 21 de maio de 2020.

Ilza Anzalone foi uma esposa devota por muitos anos e nunca saiu do lado de Tony. Ela cuidou do marido até ele falecer e continua cuidando da filha enquanto tenta criar o neto e trabalhar todos os dias para sobreviver. Ela é a rocha que mantém a família unida. Ilza agora lamenta a perda de seu marido, mas continua forte para continuar cuidando de sua filha e neto.

Qualquer doação não só ajudará sua filha com despesas médicas, mas também ajudará seu neto, além de pagar as contas e despesas com as quais agora luta”, diz a postagem no GoFundMe.com.