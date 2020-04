Governador quer suspensão da quarentena no “Memorial Day” em NJ

Apesar de não especificar data, o Governador demonstrou alguma esperança com relação às celebrações cívicas e o início do verão

Na segunda-feira (27), o cronograma que começaria a reverter o bloqueio quase total no combate ao coronavírus em New Jersey não incluía nenhum prazo, o Governador Phil Murphy ofereceu alguma esperança com relação ao feriado “Memorial Day”. As celebrações cívicas, que ocorrem num final de semana serão daqui a quatro semanas e marcam informalmente o início do verão nos EUA.

“Acho que há uma chance”, disse Murphy. “Não tenho certeza de que tenha uma resposta clara para vocês com relação ao Memorial Day. O Memorial Day é daqui a quatro semanas. Eu sei o que normalmente significa e adoro, portanto, espero que algo mude”.

Murphy disse que a estratégia para começar a reabrir o estado inclui testes cada vez maiores, que podem vigorar até o final de maio. Ele acrescentou que as ordens de quarentena e o fechamento de negócios permanecerão em vigor indefinidamente até que diminuam os números de casos e mortes.

“É terrível”, disse Murphy. “A alternativa é pior”.

O Governador previu que as restrições ainda podem continuar durante várias semanas. “Não tenho certeza se serão meses”, disse Murphy. “Espero que tenhamos alguma normalidade no litoral neste verão”.

Murphy disse que entende a frustração dos moradores no estado com relação à incerteza, principalmente quando o clima fica mais quente. “Não quero ser acusado de não mencionar a luz no fim do túnel”, disse Murphy. “Fomos claros dos dois lados…. eu adoraria dizer que é amanhã. Não é, mas não quero que as pessoas percam a esperança. Acho que ainda são várias semanas e quero frisar isso”.

Ele também reconheceu que as pessoas estão ficando cansadas da quarentena, mas exigiu que a maioria delas ficasse em casa. “Estou preocupado com o cansaço, 100%, principalmente com o clima melhor”, disse Murphy. “O pessoal tem sido incrivelmente complacente. O cansaço nos preocupa. Nós sabemos exatamente o que acontecerá se o pessoal baixar a guarda”.

A notícia foi anunciada no mesmo dia em que Murphy informou que outras 106 pessoas morreram devido ao COVID-19 e outras 2.146 foram testadas positivas. Pelo menos 6.004 pessoas morreram e pelo menos 111.188 foram infectadas no estado.