Governador diz que restaurantes já podem reabrir para refeições na CA

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou novas diretrizes para que restaurantes reabrissem ao público

A lista de setores, empresas, estabelecimentos ou que podem se qualificar para reabrir em condados aprovados pelo Estado inclui restaurantes, restaurantes, museus ao ar livre, shopping centers e todo o comércio de varejo, assim como locais de trabalho com escritórios, as indústrias de manufatura e todos os setores de logística que suportam o varejo Os bares permanecerão fechados.

A decisão leva a Califórnia a implantar a Fase 2 do plano de Newsom de reabrir a economia. Já a Fase 3 incluirá cinemas e permitirá aglomerações maiores, como cultos em igrejas.

A quarentena contra o surto de coronavírus provavelmente permanecerá até o verão, informou o chefe de saúde pública do Condado de Los Angeles (CA), à medida que as mortes aumentam. No entanto, a diretora da Saúde do Condado de LA, Dra. Barbara Ferrer, disse pouco antes do discurso de Newsom que o Condado de Los Angeles provavelmente manteria seu pedido de quarentena até julho.

“Acho que a recuperação durará meses, com base nas ferramentas que temos à mão hoje”, declarou Ferrer, na manhã de quarta-feira (13), em uma reunião do Conselho de Supervisores do Condado.

Newsom apoiou a decisão de Ferrer. “Não deve haver pressão sobre as autoridades locais de Los Angeles ou de qualquer lugar”, disse ele, “para sentir que elas precisam se antecipar, porque suas condições são muito diferentes em alguns desses condados rurais”.

Antes de reabrir, o Estado determinou que todas as instalações devem:

1) Realizar uma avaliação de risco detalhada e implementar um plano de proteção específico do local;

2) Treinar os funcionários sobre como limitar a disseminação do COVID-19, incluindo como se auto-detectar sintomas e ficar em casa, se os tiver;

3) Implantar medidas de controle individual e exames;

4) Implantar protocolos de desinfecção;

5) Implantar diretrizes de distanciamento físico.

Newsom disse que este é o resultado de um plano pelo qual o estado já administrou mais de 1 milhão de testes COVID-19, o qual ele considerou marco. O Governador anunciou 6 novos locais de teste com o objetivo de expandir ainda mais os testes nas áreas rurais.