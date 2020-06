Gloria Estefan lança videoclipe gravado na Bahia

Radicada nos EUA, Gloria Estefan sempre mostrou sua paixão pelo Brasil e pela música brasileira

A estrela cubana Gloria Estefan lançou nesta sexta (12) o primeiro single e videoclipe do projeto Brazil 305. “Cuando Hay Amor” é a primeira faixa divulgada do novo álbum, que estará disponível na íntegra no mês de agosto.

Radicada nos Estados Unidos, Gloria Estefan sempre mostrou sua paixão pelo Brasil e pela música brasileira. No álbum inédito, faz um tributo ao país e para isso contou com o trabalho do brasileiro Louri Rodriguez, atualmente o principal diretor de vídeos musicais da Sony Music Miami (FL). Sobre o videoclipe, Louri Rodriguez afirma. “Estou muito honrado em ser parte desse projeto principalmente no atual momento mundial em que precisamos cada vez mais exaltar nossas igualdades e dar importância para uma sociedade mais justa entre todas as classes, credos, raças, opções sexuais, partidos e opiniões.”

O videoclipe foi gravado na Lagoa do Abaeté (Salvador), com as Ganhadeiras de Itapuã e também no Recôncavo da Bahia na cidade de Cachoeira, mostrando a história do samba através do Samba de Roda. “Essa música é um tributo ao poder que tem o amor para enriquecer nossas vidas e elevar nossos espíritos… todo tipo de amor, especialmente aquele que devemos ter um para o outro. Nós temos o mesmo nome… humanos”, compartilhou a artista cubana acerca da mensagem que quer transmitir na primeira faixa lançada.

Além de assinar a criação e direção dos videoclipes do projeto Brazil 305, Louri Rodriguez tem uma parceria ainda maior com a artista cubana. O diretor está finalizando um longa-metragem documental que aborda a origem Iorubá na cultura latina. O projeto apresenta Gloria Estefan como uma das personagens principais do documentário e sua relação com a música brasileira, especialmente o samba. O documentário conta ainda com participações de nomes como: Alcione, Carlinhos Brown, Maria Rita, Zeca Pagodinho, Timbalada, entre outros artistas da música do Brasil.