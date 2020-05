GloboNews é disponibilizada para assinantes do Globoplay  nos EUA

Após período de experimentação, o canal ao vivo estará disponível em definitivo para os assinantes da plataforma no país

Após lançamento de sucesso do Globoplay nos Estados Unidos no início deste ano, a Globo dá mais um passo para consolidar seu papel como importante prestadora de serviços, com informação relevante e de credibilidade para os brasileiros que moram no exterior, reforçando esta relação que existe há mais de 20 anos. A partir desta sexta-feira (8), a GloboNews passa a estar disponível ao vivo permanentemente para os todos os assinantes que vivem nos EUA.

Conhecida por trazer um conteúdo de alta qualidade, a GloboNews se destaca pela cobertura de vários eventos mundiais importantes, como as eleições presidenciais americanas e a pandemia da Covid-19, além de acompanhar de perto a política brasileira. Seu dinamismo e prestação de serviço já vinham rendendo altos índices de audiência durante o período de experimentação para o público que acessa a plataforma diretamente dos Estados Unidos. Em 24 de abril, dia em que o ex-ministro Sérgio Moro pediu demissão e, mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro falou à nação, a GloboNews registrou mais de 3,7 mil horas assistidas, representando 28% do simulcast total do produto. Entre 20 de abril e 03 de maio, o canal registrou um aumento de 42% no simulcast, em comparação com o período imediatamente anterior.

Para Raphael Corrêa Neto, diretor de Negócios Internacionais da Globo, a integração da GloboNews à oferta do Globoplay nos Estados Unidos, reforça ainda mais o robusto conteúdo que a Globo disponibiliza na plataforma. São mais de 500 títulos, entre novelas, filmes, séries e produções exclusivas. “Essa é mais uma opção para enriquecer o conteúdo para o nosso público, trazendo agora a confiança e a credibilidade do jornalismo da GloboNews, que se tornam ainda mais indispensáveis em momentos como este que estamos passando”, afirma.

O aplicativo Globoplay está disponível para download via App Store, Google Play e através da Android TV, Apple TV, Chromecast e Samsung Tizen modelos 2016 a 2019. O valor da assinatura é de US$ 13,99 por mês.