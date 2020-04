Georgia, Tennessee e SC vão reabrir comércio e suspender quarentena

As decisões foram tomadas pelos governadores após sinais de que o surto de coronavírus esteja diminuindo

Na tarde de segunda-feira (20), os governadores da Geórgia, Tennessee e Carolina do Sul anunciaram novos planos para impulsionar as economias de seus estados, após sinais de que o surto de coronavírus esteja diminuindo. O governador da Geórgia, Brian Kemp, disse que determinadas empresas, incluindo academias de ginástica e salões de beleza, podem reabrir a partir desta sexta-feira (24). Enquanto isso, o governador do Tennessee, Bill Lee, confirmou que a ordem de quarentena em seu estado, estendida anteriormente até 30 de abril, terminará também na sexta. O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, disse que as empresas antes consideradas não essenciais: lojas de departamento, mercados de roupas e objetos usados, floristas, livrarias e lojas de música, poderiam reabrir suas portas.

“Essas empresas abrirão de acordo com orientações específicas que forneceremos de acordo com especialistas estaduais e nacionais em medicina e negócios”, disse Lee em comunicado. “O distanciamento social funciona e, à medida que abrimos nossa economia, será mais importante do que nunca manter o distanciamento social, pois a vida e os meios de subsistência dependem disso”.

Kemp disse na segunda-feira que seu estado iria expandir os testes de coronavírus e que os hospitais estavam em condições de retomar as cirurgias agendadas desde que sejam usados os equipamentos de proteção necessários.

“Dados os dados favoráveis, testes aprimorados e aprovação de nossos profissionais de saúde, permitiremos academias de ginástica, boliches, estúdios de arte corporal, barbeiros, cosmetologistas, cabeleireiros, manicures, esteticistas, seus respectivos estúdios e massoterapeutas, reabrirem suas portas nesta sexta-feira”, disse Kemp.

Os cinemas na Geórgia poderão reabrir e os restaurantes poderão retomar as refeições servidas nos locais no dia 27 de abril, disse Kemp. Já bares, parques de diversões e boates permanecerão fechados até novo aviso, de acordo com o Governador.

“Ao tomar essa medida, faremos com que os georgianos voltem ao trabalho com segurança, sem prejudicar o progresso que todos fizemos nesta batalha contra o COVID-19”, disse Kemp. “O anúncio de hoje é um pequeno passo à frente e deve ser tratado como tal”.

As declarações de segunda-feira (20) foram feitas depois que os estados sofreram pressão para reverter as medidas de distanciamento social e reabrir uma economia impactada por fechamentos e demissões forçados. Dezenas de protestos ocorreram em frente às sedes dos governos estaduais e residências de governadores em todo o país, com os manifestantes pedindo o fim de restrições rígidas.

Na semana passada, o Presidente Trump revelou um plano para reabrir a economia em várias fases, com base na gravidade do surto em cada estado ou região.

“Podemos iniciar a próxima frente de nossa guerra, que estamos chamando de ‘Abrindo a América Novamente'”, disse Trump durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca. “Para preservar a saúde dos americanos, devemos preservar a saúde de nossa economia”.

Trump telefonou para vários governadores no fim de semana para discutir como reabrir com êxito os estados.

Na Carolina do Sul, a ordem executiva de McMaster permitiu que as lojas fossem abertas na segunda-feira (20), mas com requisitos para aderir às diretrizes de distanciamento social. As praias podem reabrir terça-feira (21). Nenhuma decisão foi tomada sobre reabrir escolas ou mantê-las fechadas pelo resto do ano letivo.