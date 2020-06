Flórida bate outro recorde de coronavírus após reabertura da economia

O estado registrou mais de 4 mil casos positivos no período de apenas 3 dias

Na sexta-feira (5), o Departamento de Saúde da Flórida registrou os dados de um dia para casos de coronavírus desde que o estado começou a reabrir. Segundo o departamento, ocorreram pelo menos 1.495 novos casos relatados até sexta-feira, o que eleva o número total da Flórida para mais de 61 mil. Também foram registradas pelo menos 53 novas mortes, aumentando o número total do estado para pelo menos 2.660 óbitos.

O número de casos relatados na sexta-feira marcou o pico de casos em um único dia desde que a Flórida implementou a primeira fase de seu plano de reabertura em 18 de maio. O recorde anterior foi em 17 de abril, quando o departamento notificou pelo menos 1.416 novos casos .

Além de atingir o recorde de um dia, a Flórida também registrou o aumento no número de casos novos nos últimos 3 dias. Segundo o departamento de saúde do estado, houve pelo menos 4.231 novos casos nos últimos três dias, com 1.317 na quarta-feira (3); 1.419 na quinta-feira (4); e agora 1.495 na sexta-feira (5).

Em toda a Flórida, a maioria dos casos se originou nos condados de Miami-Dade, Palm Beach e Broward. Segundo o departamento de saúde, atualmente existem pelo menos 19.056 casos em Miami-Dade; 7.572 em Broward; e 6.859 em Palm Beach.

Apesar do aumento de casos nos últimos três dias, o Governador Ron DeSantis continuará a avançar o estado para a fase dois do seu plano de reabertura, que começa na sexta-feira (12). Na fase dois, restaurantes, bares, cinemas, pistas de boliche e locais de concertos poderão reabrir com 50% da capacidade, enquanto lojas e academias de varejo poderão operar em plena capacidade. As medidas de distanciamento físico ainda são aplicadas para os residentes.

De acordo com o plano da DeSantis, as empresas de serviços pessoais, “incluindo, entre outras, estúdios de tatuagem, acupuntura, bronzeamento artificial e massagens”, podem reabrir parcialmente.

“Temos a oportunidade de avançar com uma abordagem segura, inteligente e passo a passo”, disse DeSantis durante uma recente entrevista coletiva. Ele acrescentou que o estado estava pronto para “entrar na Fase 2”.

Embora a 2ª fase de reabertura do estado elimine muitas restrições contra o coronavírus, DeSantis acrescentou que os condados de Miami-Dade, Palm Beach e Broward estão isentos da fase. De acordo com sua ordem executiva, esses municípios podem passar para a fase dois com um pedido por escrito de seus prefeitos ou administradores.

O coronavírus, que causa a doença respiratória COVID-19, continua a se espalhar pelos EUA. De acordo com o monitoramento fornecido pela Universidade Johns Hopkins, atualmente existem mais de 1,8 milhão de casos nos EUA, além de pelo menos 108.496 mortes registradas.