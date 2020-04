Flávio Murillo sobrevive ao coronavírus e alerta a favor da prevenção 

O brasileiro, morador em Newark (NJ), ainda está em fase de recuperação da doença e enfatizou a importância das medidas de segurança

No domingo (26), Flávio Murillo, morador em Newark (NJ), criador e administrador da página no Facebook “Ajuda Comunitária USA”, postou na rede social que está recuperando-se do coronavírus. Na postagem, ele agradeceu seus milhares de seguidores e aproveitou para enfatizar a importância das medidas de prevenção contra a pandemia.

New Jersey, um estado densamente povoado de 9 milhões de habitantes, já teve pelo menos 102.196 casos de COVID-19 e 5.617 mortes relacionadas ao vírus, anunciaram autoridades estaduais, na sexta-feira (24). Somente Nova York tem mais casos e mortes entre os 50 estados dos EUA.

“Agora eu posso falar abertamente… Estou curado do Covid-19. Porém, tenho que me cuidar porque ainda posso pegar novamente. Gente!

O porque desse post é para alertá-los. Isso não é só uma gripezinha não. Os sintomas são muito fortes… Dores pelo corpo. Febre. Diarréia. Dor de cabeça. Falta de ar (a pior de todas). E por aí vai. Cada pessoa reage diferente.

Não sei como eu peguei, porque eu estava em casa, mas essa coisa de pegar em dinheiro, sua família ou roommates que saem e voltam toda hora, tudo isso é perigoso. Tem gente fazendo festinha no quintal e convidando amigos. Por favor, não queira ser a próxima vítima para saber o que vai acontecer com você. EU QUASE MORRI. Fiquei vários momentos sem respirar. Fui parar na UTI do hospital.

Outra coisa, os hospitais estão cheios e sem máquina de respiração. Eu demorei para ser atendido. Agora, para a glória do Senhor, estou CURADO. Porém, tenho que ter cuidado, pois quem já teve pode pegar de novo. Agradeço a Deus pela oportunidade dessa nova chance porque o nosso trabalho não acabou, está apenas começando. Conto com vocês!” Diz a postagem no Facebook.

. Novo teste gera esperanças:

Um novo teste de saliva para o coronavírus desenvolvido pela Universidade Rutgers poderá mais que dobrar a quantidade de testes diários em New Jersey, com resultados em menos de 48 horas. A descoberta expandirá o alcance dos testes como parte de uma estratégia mais ampla para reabrir a economia no estado , informaram as autoridades na quinta-feira (23).

O teste, que utiliza saliva em vez de um cotonete inserido profundamente no nariz ou garganta, será administrado a 10 mil pessoas por dia na próxima semana, disse Brian Strom, diretor do Rutgers Biomedical and Health Sciences. Atualmente, entre 7 mil a 9 mil pessoas em New Jersey são testadas todos os dias.

“Os testes são o novo ponto de partida para voltar à normalidade”, disse Strom durante a coletiva de imprensa diária em Trenton (NJ), acrescentando que a capacidade diária pode ser aumentada e o equipamento atualizado. “É expansível de forma modular”, disse Strom. “Não há limite. Isso é tão novo que acabamos de lançar”.

O novo teste é importante, uma vez que o Governador Phil Murphy enfatizou ser necessário o aumento considerável nos testes antes que o Estado possa começar a reverter a quarentena no combate à pandemia mortal. A decisão resultou na disparada do desemprego e perdas comerciais imensuráveis, além da queda da receita tributária para os governos estaduais e municipais.

“Definitivamente, isso mudará o jogo”, disse a epidemiologista estadual, Christina Tan, sobre o teste de saliva.

“Isso envolve os moradores mais vulneráveis”, concluiu o Governador.

Foto2: Criador e administrador da página “Ajuda Comunitária USA” no Facebook, Flávio Murillo possui milhares de seguidores (Foto: Facebook)