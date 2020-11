Filme de Caetano Veloso selecionado para o 77º Festival de Veneza, chega ao Globoplay nos EUA

Plataforma também estreia faixa de documentários na homepage, que inclui, entre os destaques, ‘Gabriel Medina’

Com um relato íntimo sobre a prisão de Caetano Veloso pela ditadura militar, em dezembro de 1968 e 14 dias depois de decretado o AI-5, ‘Narciso em Férias’ chega ao Globoplay nos EUA nesta segunda-feira, dia 16. No filme, o músico relembra os dias na solitária, as canções que marcaram o período de confinamento, os episódios vividos com seu amigo Gilberto Gil. Sem receber explicações do regime, eles foram levados ao Rio de Janeiro, deixados em duas solitárias por uma semana e depois transferidos para celas. Caetano ficou 54 dias encarcerado.

Dos dias na solitária, o Caetano lembra: “Eu tinha que comer ali no chão mesmo. Isso durou uma semana, mas pareceu uma eternidade. Eu comecei a achar que a vida era aquilo ali. Só aquilo. E que a lembrança do apartamento, dos shows, da vida lá fora era uma espécie de sonho que eu tinha tido. Me lembro muito de uma frase que o Rogério Duarte me disse logo que eu fui solto: ‘Quando a gente é preso, é preso para sempre’. Acho que é assim mesmo”, afirma Caetano no documentário. ‘Narciso em Férias’ é dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil, sendo uma realização Uns Produções, produzido por Paula Lavigne, e coproduzido pela VideoFilmes, de Walter Salles e João Moreira Salles.

Também nesta segunda, dia 16, o Globoplay estreia uma nova faixa com documentários de destaque na homepage da plataforma. Entre os títulos disponíveis, está o filme ‘Gabriel Medina’, que mostra a história e a evolução do surfista brasileiro e bicampeão mundial como pessoa e atleta. Tudo isso sob a ótica de familiares, amigos e grandes nomes do esporte, como Galvão Bueno, Kelly Slater e Mick Fanning. Com roteiro de Lucas Paraizo, o documentário foi produzido pelo Canal OFF e HD Filmes, e acompanha Gabriel e sua família desde que o surfista era ainda uma jovem promessa, através do programa “Mundo Medina”.

Febre entre jovens na década de 90, a trajetória do grupo Mamonas Assassinas é relembrada no ‘Especial Mamonas Assassinas’, também disponível na plataforma. A série acompanha a história da banda que conquistou o Brasil mas acabou de forma trágica, apenas sete meses depois do seu lançamento, com a morte dos músicos causada por um acidente de avião, em 1996.

A faixa de documentários inclui ainda duas séries documentais do canal GNT: a segunda temporada de ‘Liberdade de Gênero’, que debate questões relevantes à inserção de pessoas trans na sociedade; e ‘Compulsão’, que aborda dez tipos de dependências a partir de depoimentos de dez personagens. Também entre os destaques, estão as séries originais Globoplay ‘Arnaldo, Sessenta’, ‘Marielle – O Documentário’, ‘Em Nome de Deus’, ‘Sandy e Junior – A História’ e ‘Tardezinha’.