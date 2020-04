Filme baseado no seriado “The Sopranos” é adiado até 2021

Lançamento da obra foi adiado para meados de março de 2021

Devido à pandemia de coronavírus, o filme “Os Muitos Santos de Newark”, previsto para ser lançado em setembro desse ano, foi transferido para 2021. Michael Gandolfini, filho do ator falecido James Gandolfini, interpreta o jovem Tony Soprano na nova obra. Ele postou no Instagram sobre a nova data de lançamento do filme: 12 de março de 2021.

“Se os sopranos acreditam em alguma coisa, é a família que vem em primeiro lugar”, disse Gandolfini, de 20 anos. Muito amor. 12 de março de 2021″.

“Os Muitos Santos de Newark” filmado em Newark (NJ) no ano passado e no norte do estado, incluindo Paterson e no Holsten’s em Bloomfield, onde Tony Soprano foi visto pela última vez quando a icônica série de TV terminou em 2007. Os cineastas criaram cenas representando os conflitos raciais ocorridos em Newark em 1967.

Juntando-se a Michael Gandolfini no elenco estão Vera Farmiga e Ray Liotta. Alessandro Nivola interpreta Dickie Moltisanti, um mentor do jovem Tony e pai de Christopher Moltisanti (Moltisanti significa “muitos santos” em italiano). Outros no elenco incluem Leslie Odom Jr. (“Hamilton”), Jon Bernthal (“O Justiceiro”), Billy Magnussen (“Aladdin”), Corey Stoll (“Primeiro Homem”) e a atriz italiana Michela De Rossi.

Há rumores de que Bernthal interpreta Giovanni Frances “Johnny Boy” Soprano, o pai de Tony, enquanto Farmiga interpreta sua mãe, Livia Soprano. Joseph Siravo e Laila Robins interpretaram os pais de Tony durante os flashbacks da série original. Nancy Marchand interpretou Livia atual no drama da HBO.

Alan Taylor dirigiu o filme e David Chase, criador de Sopranos, co-escreveu o roteiro e atua como produtor executivo. A partir do início deste mês, a HBO disponibilizou gratuitamente todos os episódios de “The Sopranos” aos não assinantes através dos canais HBO Now e HBO Go.