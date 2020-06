FDA revoga autorização da cloroquina contra o coronavírus

A hidroxicloroquina foi frequentemente elogiada pelo Presidente Donald Trump e ele afirmou ter ingerido o medicamento, mesmo sem base científica

A Food and Drug Administration (FDA) revogou sua autorização de uso emergencial para os medicamentos hidroxicloroquina (HCQ) e cloroquina (CQ) para o tratamento de Covid-19. A hidroxicloroquina foi frequentemente elogiada pelo Presidente Donald Trump e ele afirmou ter ingerido o medicamento, mesmo sem base científica.

Após analisar a pesquisa atual disponível sobre os medicamentos, o FDA determinou que os medicamentos não atendem aos “critérios legais” para autorização de uso emergencial, pois é improvável que sejam eficazes no tratamento do Covid-19 com base nas mais recentes evidências científicas, observou a agência. em seu site na segunda-feira (15).

“A FDA concluiu que, com base nessas novas informações e outras informações discutidas no memorando em anexo, não é mais razoável acreditar que as formulações orais de HCQ e CQ possam ser eficazes no tratamento de COVID-19, nem é razoável acreditar que os benefícios conhecidos e potenciais desses produtos superam seus riscos conhecidos e potenciais “, escreveu a cientista-chefe da FDA, Denise Hinton, em uma carta a Gary Disbrow, da Autoridade Biomédica de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado (BARDA), na segunda-feira (15). A hidroxicloroquina e a cloroquina foram associadas a eventos cardíacos graves, bem como a outros efeitos colaterais entre os pacientes do Covid-19.

“Consequentemente, a FDA revoga os EUA para uso emergencial de HCQ e CQ para tratar COVID-19”, escreveu Hinton na carta, usando abreviações para hidroxicloroquina e cloroquina. “Na data desta carta, as formulações orais de HCQ e CQ não são mais autorizadas pelo FDA para tratar COVID-19”.

Os médicos podem continuar prescrevendo legalmente os medicamentos, como podem com qualquer medicamento aprovado para outras condições. A autorização de uso emergencial da FDA para hidroxicloroquina e cloroquina era de escopo estreito, aplicando-se apenas a pacientes Covid-19 hospitalizados e apenas a medicamentos doados ao Estoque Nacional Estratégico.

Em uma carta aberta publicada no final do mês passado, o comissário da FDA, Dr. Stephen Hahn, pareceu defender a decisão da agência de emitir a revogação.

“Esta decisão foi baseada na avaliação dos critérios da EUA e nas evidências científicas disponíveis naquele momento. Continuamos a analisar os dados sobre hidroxicloroquina e cloroquina e faremos determinações futuras sobre esses produtos com base nas evidências disponíveis, incluindo estudos clínicos em andamento”. Hahn disse na carta no mês passado.

A autorização de uso de emergência, ou EUA, facilitou a distribuição de comprimidos doados ao estoque nacional para pacientes com coronavírus. Hahn acrescentou na carta que “também sabíamos que era importante ajudar a garantir um suprimento estável dos medicamentos para pacientes com lúpus e artrite reumatóide, dada a crescente demanda”.