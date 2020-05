FDA aprova teste doméstico de coronavírus pela saliva

Os testes caseiros já estão disponíveis, informaram as autoridades de saúde, mediante receita médica

Um teste de saliva muito anunciado e desenvolvido em um laboratório da Universidade Rutgers ganhou aprovação federal e permitirá que as pessoas colham suas próprias amostras em casa e as enviem para serem processadas. Na quinta-feira (7), a Food and Drug Administration aprovou o uso do “RUCDR Infinite Biologics da Rutgers”, que permite a utilização dos testes de saliva, além dos locais oficiais de coleta na luta contra a pandemia de coronavírus.

“As pessoas podem fazer testes através de um provedor de tele-saúde, um médico, uma rede de assistência médica ou quem estiver realizando os testes”, disse Andrew Brooks, diretor de operações e diretor de desenvolvimento de tecnologia da RUCDR.

Ao contrário de um teste de gravidez que fornece resultado imediato, as amostras de saliva ainda precisam ser processadas em laboratório. Depois de cuspir em um tubo, aqueles que estão sendo testados enviam sua amostra de saliva para o laboratório via correio noturno ou pelo Serviço Postal dos EUA, explicou.

“Ser capaz de coletar uma amostra para o teste COVID-19 em casa terá um grande impacto em termos de triagem”, disse Brooks.

A aprovação do FDA permitirá o teste de pessoas que não podem ir a um centro de coleta ou que estão em casa porque estão doentes, em quarentena ou com maior risco de infecção, relatou Brooks, que também é professor do Departamento de Genética da universidade Rutgers.

Funcionários da universidade disseram que os testes caseiros também ajudarão aos empregados e estudantes da própria Rutgers, permitindo testes mais convenientes para professores, alunos e funcionários quando chegar a hora de reabrir o campus. O comissário da FDA, Stephen M. Hahn, disse que a disponibilidade da coleta de amostras em casa aumentará o acesso do paciente ao teste do COVID-19.

“Isso fornece uma opção adicional para a coleta fácil, segura e conveniente de amostras necessárias para testes sem precisar ir ao consultório médico, hospital ou local de testes”, disse Hahn.

A RUCDR, que desenvolveu o método de coleta em parceria com a Spectrum Solutions e a Accurate Diagnostic Labs, com um novo sistema de laboratório para aumentar o número de testes disponíveis, afirma que a própria tecnologia de análise de saliva aumentará significativamente a capacidade de testar mais pessoas.

A ciência por trás da detecção do COVID-19 nos testes de saliva é a mesma dos testes convencionais de cotonete, usando análise molecular em um processo conhecido como reação em cadeia da polimerase, ou PCR, que amplifica pequenos pedaços de material genético para captar o vírus. No entanto, os testes nasais e na garganta, que atualmente são o principal método de coleta usado para o teste COVID-19, podem ser desconfortáveis ou dolorosos e requerem pessoal médico treinado para realizar os testes. Esse fator limitou o monitoramento do coronavírus em todo os EUA.