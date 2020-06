Familiares buscam brasileira desaparecida em Kansas City

A assistente social Marina Bischoff, de 39 anos, foi vista a última vez na manhã de 28 de maio, no estado de Missouri

Desde 28 de maio, familiares buscam do paradeiro da assistente social Marina Bischoff, de 39 anos, em Kansas City, no estado de Missouri. O irmão da brasileira, Victor Bischoff, conversou com o repórter investigativo Thathyanno Desa e relatou que ela passava por muito estresse no hospital onde trabalha.

“O estresse de lidar com as pessoas sem você conseguir ajudá-las. As pessoas vindo com o vírus, um vírus novo, que a gente não sabe nem como tratar. Os médicos estavam tendo dificuldades. E o EPI (equipamentos de proteção) que tem que usar estavam em falta e isso foi uma preocupação muito grande para ela. Existe uma falta destes equipamentos”, conta Victor, residente em Austin (TX).

Conforme ele, ambos estão sempre em contato, através de telefonemas ou mensagens de texto, até quarta-feira (27). Na ocasião, Victor enviou à irmã uma mensagem e ela respondeu-lhe que estava ocupada. Essa foi a última vez que eles tiveram contato.

“Depois, na quinta (28), foi quando eu ouvi da chefe que ela não tinha ido ao trabalho. O que é super incomum. Ela nunca falta, nunca chega atrasada. Mandei mensagem, dizendo que estava preocupado e falei que ia entrar em contato com a polícia se não tivesse novidades dela. Já fizemos o police report (Boletim de ocorrência). Estão procurando pistas. Também contratei um investigador particular e agora peço a ajuda da comunidade brasileira”, disse Victor.

Ainda segundo ele, Marina, que é solteira, está com o telefone desligado desde o dia 28 de maio.

“Não tem resposta. Cai direto na caixa postal. “Nós entramos em contato através do Facebook com amigos de trabalho e eles falaram que ela estava estressada, muito preocupada com o vírus. Mas fora isso, eles também não tem informação nenhuma dela”, relatou.

Victor revelou que a polícia já foi duas vezes ao apartamento de Marina e inclusive deu autorização para que eles pudessem entrar no local.

“Minha preocupação era que ela tivesse pegado o vírus e talvez tivesse passado mal, desmaiado”, disse Bischoff.

Marina possui um Toyota Corolla branco, com ano entre 2008 e 2010, comprado em Cincinnati (OH), quando os irmãos moravam lá. Entretanto, Victor acredita que o veículo não possui rastreador GPS.

Além disso, os pais de Marina seguem preocupados. “Minha mãe queria vir aos Estados Unidos, mas ela tem um problema respiratório e eu pedi para ela não vir. Acredito que o risco dela vir para cá com esse vírus seria muito alto. Eu ligo para eles várias vezes ao dia para atualizá-los”, diz Victor.



. Buscas:



Marina Bischoff, de 39 anos, foi vista pela última vez às 7 da manhã do dia 28 de maio, saindo da Divisão de Patrulha Shoal Creek, na 6801 NE Pleasant Valley Rd. Ela é tem 5’3 de altura (1,60 m), pesa 110 libras (50 kg) e estava trajando uma camisa preta e calça jeans azul. Ela não foi vista desde então. Qualquer informação que ajude a localizar o paradeiro dela pode ser enviada à redação do Globe News USA, através do tel.: (617) 970-8850. Todas as informações e identidade serão mantidas em sigilo.