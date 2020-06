Fábrica jogará no lixo cotonetes estocados durante visita de Trump

Os produtos estavam estocados e serviram como “pano de fundo” durante a visita do Presidente às instalações, no Maine

Uma fábrica localizada no Maine jogará fora todos os cotonetes que seriam usados em testes de coronavírus feitos durante a visita do Presidente Trump, na sexta-feira (5), informou o jornal USA Today. Os funcionários da fábrica não explicaram por que estão descartando os cotonetes, uma vez que eles nunca foram usados.

A Puritan Medical Products em Guilford, Maine, agendou a produção “limitada” durante a visita de Trump. Entretanto, quaisquer cotonetes vistos no fundo da curta visita de Trump ao local não serão usados.

A fábrica da Puritan em Maine é uma das maiores fabricantes de cotonetes nasais para teste de coronavírus do mundo. A instalação recebeu US$ 75,5 milhões de verba do governo federal para aumentar a produção.

A governadora do Maine, Janet Mills, democrata, pediu a Trump que não a visitasse, de acordo com o USA Today. A delegação do Congresso do Maine, composta pelas Sens. Susan Collins e Angus King, com os deputados Chellie Pingree e Jared Golden, não foram convidados para a turnê e, portanto, não compareceram ao evento.

Trump não usou máscara durante a visita, citando com entusiasmo que o Centers for Disease Control (CDC) recomenda, mas não exige que as pessoas as usem. Mais de 110 mil pessoas nos EUA morreram em decorrência do COVID-19, de acordo com dados analisados pela Johns Hopkins University. Cerca de 100 dessas mortes ocorreram no Maine.