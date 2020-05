Experiência virtual leva internautas a conhecer museus brasileiros

A Semana Nacional de Museus teve programação especial até domingo (24), mas acesso ao portal virtual permanece

Viajar pela arte, pinturas, esculturas, conhecer artistas que contam histórias. Histórias de um povo, de uma nação, de uma cultura. Tudo isso sem sair de casa e de graça. Neste ano, com a pandemia do novo coronavírus, a Semana Nacional de Museus, que terminou no domingo (24), oferece uma programação especial toda online. É uma oportunidade para conhecer cerca de 3,7 mil instituições culturais de todas as regiões do País e descobrir que os acessos virtuais a muitos museus vão além dos dias destinados ao evento.

“A grande diferença da semana este ano é que estamos num período de isolamento com a pandemia do novo coronavírus; e os museus tiveram de adaptar suas ações para os espaços virtuais. Por conta da doença, a economia nacional, mundial está sendo afetada, e, com isso, museus têm recebido menos recursos. Em contrapartida, continuam ativos, trabalhando, ainda que com suas portas fechadas. E a Semana Nacional de Museus vem mostrar isso”, disse a coordenadora do evento, Ana Lourdes.

Com o tema “Museus para a Igualdade: diversidade e inclusão”, a temporada é a 18ª edição do evento, administrado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e faz parte das comemorações ao Dia Internacional dos Museus, em 18 de maio.

“Ao longo dessas dezoito edições, a semana tem se mostrado uma ação de promoção de extrema importância para os museus brasileiros, aumentando a sua importância como instituições de cultura, de memória. Aumentando sua importância como espaço de diálogo com o público, com a sociedade como um todo”, disse Ana Lourdes.

Mesmo com o fim da semana, os internautas podem continuar conhecendo mais, pela internet os museus e conhecer cada vez a cultura brasileira. Não deixe de fazer seu passeio virtual e entre em http://www.conhecendomuseus.com.br/.

. Saiba como é uma experiência virtual:

Curiosa, resolvi ver de perto como está sendo a Semana Nacional de Museus este ano, toda virtual, em função da pandemia da Covid-19. Dei um pulinho virtual bem ali, em Minas Gerais, no Museu Regional Casa dos Ottoni, na cidade do Serro. Aí, descobri que a instituição foi criada em 1940 e que abriga peças sacras. Tem em seu acervo objetos do século XVIII e XIX que remontam ao Brasil Colônia e Império. Durante minha visita virtual, também assisti apresentações de músicos da região. Artistas que tocam, por exemplo, moda de viola e fazem músicas tradicionais. Uma programação especial da Semana Nacional de Museus para aproximar a comunidade de suas raízes. Um dos artistas é Efigênio Ferreira da Silva, de 65 anos. Deficiente visual, toca sua sanfoninha desde criança. Acesse lá e confira as apresentações. https://www.youtube.com/channel/UCCDQZWSHIMhSanHI66bzXKw