EUA ultrapassam 1 milhão de infectados por coronavírus e 67 mil mortes

Mais de 1 milhão de casos de coronavírus (Covid-19) foram diagnosticados nos EUA, tornando o país com as infecções por coronavírus mais registradas no mundo, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos já superaram 67 mil mortes por coronavírus. O país registrou cerca de 1 quarto das mortes globais relacionadas ao coronavírus.

Mais de 1 milhão de americanos testaram positivo para o vírus desde que o primeiro caso nos EUA foi confirmado em 21 de janeiro. A verdadeira taxa de mortalidade por Covid-19 ainda não é exata devido à falta de testes generalizados, mas os números atuais sugerem um índice muito mais alto que a gripe, que infecta entre 9 milhões e 45 milhões de pessoas nos EUA a cada ano, calcula o Centro de Controle de Doenças Infecciosas (CDC).

Até 11 milhões de pessoas no país estão em “risco grave” de serem infectados com o coronavírus, de acordo com um novo relatório de dados da Gallup. Esse número deve-se, em grande parte, à expressiva quantidade de condições crônicas e pré-existentes de que muitas pessoas sofrem, que são considerados fatores de risco principais em meio à pandemia de coronavírus.

O relatório também identifica os principais estados que também têm uma população especialmente vulnerável. Os dados coletados e analisados pelo Gallup National Health and Well-Index Index analisam as taxas de condições crônicas entre a população dos EUA. Ele revelou que existe uma correlação direta entre grupos etários mais altos e indivíduos com pelo menos uma condição de saúde preexistente e com um “risco grave” de infecção por coronavírus.

Os EUA têm mais casos de coronavírus do que qualquer outro país no mundo. A Espanha, que tem cerca de 50 milhões de habitantes, em comparação com 332 milhões nos EUA, possui 232.128 casos. A Itália, que tem uma população de cerca de 62 milhões de pessoas, tem 201.505 casos. A China, onde o surto começou, com a população de mais de 1 bilhão de habitantes, registrou menos de 84. mil casos. Os índices foram divulgados no final de abril.

Entre os estados, Nova York foi o mais atingido, com quase 300 mil casos e 22 mil mortes, seguidos por New Jersey. Entretanto, as condições têm melhorado nesses estados, que relataram sucesso na queda dos índices de infecção.

Atualmente, mais estados rurais estão sentindo os efeitos da pandemia, pois os índices de infecção têm aumentado. Os casos estão aumentando em Iowa, onde o coronavírus foi detectado em uma das principais fábricas de processamento de carne suína do país. Apesar do aumento de casos, o governador começou a diminuir as restrições em algumas partes do estado.

Outros estados, como Geórgia, Tennessee e Texas, também começaram a levantar restrições, mesmo quando os casos nesses estados aumentaram. O Presidente Trump tem sido inconsistente em sua orientação para os governadores que desejam reabrir, levando a uma “colcha de retalhos” de estados que abrem determinadas partes de suas economias, independentemente de atenderem ou não aos critérios federais de reabertura.

Trump alegou inicialmente que tinha a autoridade “absoluta” para decidir quando os estados reabriram, depois, voltando atrás, disse que os governadores deveriam tomar a decisão. Na semana seguinte, o Presidente demonstrou apoio a protestos em vários estados contra as quarentenas, postando no Twitter que esses estados deveriam ser “libertados”. Poucos dias depois, ele criticou a decisão do governador da Geórgia, Brian Kemp, de reabrir alguns negócios não essenciais em seu estado.