EUA proibirá voos vindos da China a partir de terça-feira (16)

O governo Trump suspenderá os vôos de passageiros para os EUA pelas companhias aéreas chinesas, informando que estava retaliando depois que Pequim proibiu as companhias americanas voarem à China em meio as crescentes tensões entre os dois países. A ordem emitida quarta-feira entrará em vigor em 16 de junho, embora o Presidente Donald Trump adiantá-la se assim o desejar, disse o Departamento de Transportes (DOT) em comunicado.

A decisão aumenta as tensões entre os EUA e a China sobre o comércio, a pandemia de coronavírus e a crise em Hong Kong. A China interrompeu recentemente algumas importações agrícolas depois que Trump ameaçou eliminar as isenções políticas que permitem aos Estados Unidos tratar Hong Kong de maneira diferente do continente. Um acordo comercial da fase 1 entre as nações está em risco, além de bilhões de dólares em vendas de aeronaves produzidas pela empresa Boeing Co.

Pequim impediu as transportadoras americanas de reiniciar o serviço aéreo para a China, enquanto 4 de suas companhias aéreas mantiveram vôos de ida e volta para aeroportos americanos este ano quando o Covid-19 transformou-se em surto, de acordo com o DOT. As companhias aéreas dos EUA pediram para retomar o serviço na segunda-feira (1).

“O fracasso do governo chinês em aprovar os pedidos é uma violação do nosso Acordo de Transporte Aéreo”, afirmou o DOT em um comunicado por e-mail.

A proibição permite que as transportadoras chinesas operem um voo para os EUA para cada voo que a China conceda às transportadoras americanas. As ações das companhias aéreas dos EUA subiram em meio a uma ampla recuperação do mercado e sinais de que a demanda por viagens está começando a se recuperar.