EUA concede 55 mil green cards para o ano fiscal de 2021

Devido o nível alto de imigração para os EUA, Brasil, Colômbia, México, Jamaica e Guatemala estão excluídos do programa

Ano passado, 55 mil estrangeiros foram sorteados para a residência legal permanente (green card) através da loteria de vistos, entretanto, eles precisam ser pacientes. Milhões de pessoas de todo o mundo que enviaram inscrições para o Programa de Vistos de Imigrantes da Diversidade (popularmente conhecido como loteria de vistos) para o ano fiscal de 2021,

estavam ansiosas pela chegada de 5 de maio de 2020. Esse foi o dia em que o Departamento de Estado deveria divulgar os nomes dos selecionados que, se avançarem no processo, poderiam receber um dos 55 mil cartões de residentes legais permanentes, disponíveis para imigrantes com taxas historicamente baixas de imigração para os EUA. O próximo ano fiscal começa em 1 de outubro de 2020 e termina em 30 de setembro de 2021.

A última vez em que o Brasil qualificou para a loteria de vistos (DV) foi em 2007.

A Lei de Imigração de 1990 estabeleceu o programa atual e permanente de Visto de Diversidade (DV). A loteria é administrada pelo Departamento de Estado e conduzida de acordo com a Lei de Imigração e Nacionalidade (INA). O programa disponibiliza 55 mil vistos de imigrantes anualmente e visa diversificar a população de imigrantes nos EUA, selecionando candidatos de países com baixo número de imigrantes nos 5 anos anteriores. Desde 2018, cerca de 23 milhões de pessoas se inscrevem na loteria a cada ano.

A única maneira de aplicar e ganhar é inserir os dados pessoais no site do Departamento de Estado, gratuitamente. Tentativas foram feitas para encerrar o programa desde 2005. As críticas ao programa se concentraram em casos de fraude, racismo e a natureza aleatória da loteria, bem como ações criminais ou terroristas perpetradas por determinados ganhadores da loteria.

Em 2017, Sayfullo Habibullaevich Saipov, que emigrou do Uzbequistão com um visto de diversidade em 2010, matou 8 pessoas e feriu 11 quando dirigiu seu caminhão por uma ciclovia em Manhattan (NY). Em resposta, o presidente Donald Trump, que antes pressionava por um sistema de imigração “com base no mérito”, pedia o fim do programa. Durante a pressão de Trump contra o programa, a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, alegou que os beneficiários de loteria de vistos de diversidade carecem de verificação completa, algo que o Politifact classificou como falso, destacando que todos os que recebem o visto passam por verificações de antecedentes, exames de segurança e entrevistas por consulares. oficiais antes da entrada nos EUA.