Estrangeiros têm restrição de entrada no Brasil prorrogada

Medida segue recomendação técnica da Anvisa devido aos riscos do novo coronavírus

O Governo Federal prorrogou, por trinta dias, a restrição excepcional e temporária da entrada no País de estrangeiros por via aérea. A Portaria nº 203 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) da terça-feira, 28 de abril.

A restrição segue recomendação técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por motivos relacionados aos riscos de contaminação e disseminação do novo coronavírus.

A medida não se aplica a brasileiro, nato ou naturalizado; imigrante com residência de caráter definitivo, por prazo determinado ou indeterminado, no território brasileiro; profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, desde que devidamente identificado; funcionário estrangeiro acreditado junto ao governo brasileiro. No caso de estrangeiro, não se aplica a cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro; cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo governo em vista do interesse público; e portador de Registro Nacional Migratório.



. Voos entre os EUA e Brasil:

Após quinta-feira (7), os voos da American Airlines entre o Brasil e os Estados Unidos serão retomados, após mais de um mês de paralisação devido à pandemia do coronavírus. Segundo a empresa, o primeiro voo diário a ser retomado será entre Miami e São Paulo e, no dia 4 de junho, o voo entre o Rio de Janeiro e Miami.

Outros três voos voltam a ser operados no próximo dia 4 de junho: Nova York/JFK – São Paulo/GRU e Miami – Manaus. Já as operações entre Dallas/Ft. Worth e São Paulo/GRU devem ser retomadas no dia 7 de julho, só que com alterações. Serão apenas três frequências semanais.

A Latam informa que vai manter a redução de suas operações de passageiros em 95% em maio. Nas rotas internacionais, a Latam vai operar três voos semanais entre Miami e São Paulo.

A empresa informa que as alterações de itinerários para maio serão processadas a partir da próxima semana e os clientes serão comunicados oportunamente.

A Azul mantém apenas dois destinos internacionais, para as cidades de Orlando e Fort Lauderdale, aos finais de semana. Além da redução internacional, a companhia restringiu sua operação no Brasil. Até 30 de abril, a empresa irá operar somente 70 voos diários para 27 cidades. O AcheiUSA entrou em contato com a empresa que informou ainda não saber se vai ampliar o número de voos em maio.

Já a Gol mantém o cancelamento de rotas internacionais até o dia 31 de maio. “Entre 28 de março e 31 de maio de 2020, manteremos apenas as operações para as capitais brasileiras. Todos os voos regionais e internacionais estarão suspensos”, informa a empresa em seu website.

A United Airlines tem apenas um voo diário entre o Brasil e os Estados Unidos, que é entre Houston, no Texas, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo.