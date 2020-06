Estado de emergência permanece em vigor em New Jersey

O estado de emergência é por tempo indefinido, mas deve ser renovado a cada 30 dias

O Governador Phil Murphy anunciou na quinta-feira (4) à noite que está estendendo o estado de emergência de saúde pública que declarou em New Jersey devido à pandemia de coronavírus por mais 30 dias, apesar de o surto do estado continuar a cair e seu plano de reabertura gradual seguir em frente. A medida amplia todas as ordens executivas de Murphy que permanecem em vigor contra o vírus, assim como a quarentena.

O Governador começou a suspender parte do fechamento de negócios nas últimas semanas, com as hospitalizações, mortes e casos no Estado Jardim estarem diminuindo constantemente. Entretanto, ele disse na sexta-feira (5) que “ainda não voltamos a 100%”.

“À medida que avançamos em nosso plano de reinício e recuperação, é essencial manter o acesso a todos os recursos disponíveis”, afirmou Murphy em comunicado. “A ampliação do estado de emergência de saúde pública nos permite continuar trabalhando para salvar vidas, enquanto reabrimos com segurança a economia do nosso estado”.

Murphy declarou estado de emergência de saúde pública em 9 de março, quando o COVID-19 estava começando a se espalhar no Estado Jardim, que agora abriga a 2ª maior quantidade de mortes e casos nos EUA. O estado de emergência é por tempo indefinido, mas deve ser renovado a cada 30 dias. Murphy estendeu o pedido em 7 de abril e novamente no início de maio. Essa nova extensão permanecerá em vigor até o início de julho.

O estado de emergência concede às autoridades estatais certos poderes executivos e salvaguardas para responder à uma crise. Ele também permite que o estado receba ajuda financeira federal. A emergência de saúde pública permite que o Governador tome medidas amplas para proteger New Jersey sob a Lei de Poderes de Saúde de Emergência.

A decisão ocorreu horas depois que autoridades estaduais relataram 92 novas mortes atribuídas ao COVID-19 e 603 novos casos. New Jersey, um estado densamente povoado de 9 milhões de habitantes, já teve pelo menos 11.970 mortes, com 162.530 casos, desde que o surto começou em 4 de março. Entretanto, as hospitalizações pelo vírus caíram abaixo de 2 mil na noite de quarta-feira (3); a primeira vez em mais de dois meses.

Murphy anunciou na segunda-feira (1) que o estado entrará no “Estágio 2” do seu plano de reabertura multifásica em 15 de junho, começando com a permissão de refeições ao ar livre e lojas de varejo não essenciais atendendo aos clientes em capacidade reduzida. Salões de cabeleireiro e barbearias seguirão em 22 de junho. Academias de ginástica, bibliotecas, museus e alguns escritórios do governo, como serviços de veículos automotores (DMV), também deverão reabrir durante o estágio, embora ainda não haja um cronograma para eles.

Murphy disse na quinta-feira (4) que espera ter mais detalhes na sexta-feira (5) sobre a reabertura dos serviços da Comissão de Veículos Motorizados.

“Estamos trabalhando nisso até agora”, disse ele, enfatizando que o Estado planeja “reimaginar a experiência do MVC”.

Murphy também frisou que New Jersey aumentou os testes e está expandindo o monitoramento que permitirão que as autoridades rastreiem mais facilmente quaisquer picos de coronavírus. Quase 80% das mortes em New Jersey foram de residentes com 65 anos ou mais, enquanto 47% das mortes foram com 80 anos ou mais, disseram autoridades na quarta-feira (3). Além disso, cerca de 43% das mortes confirmadas foram de residentes e funcionários de casas de repouso e idosos.

Murphy já permitiu que parques, praias, calçadões e lagos em New Jersey reabrissem. Ele aumentou o limite de reuniões ao ar livre para 25 pessoas. As aglomerações em ambientes fechados permanecem limitadas a 10 indivíduos.