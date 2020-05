Especialistas não aconselham visitar amigos durante pandemia em NJ

Apesar da flexibilização de algumas diretrizes, as autoridades de saúde alertam para que os cuidados básicos sejam mantidos

Por mais tentador que possa parecer uma tarde passada com alguém de fora da casa, o nível de preocupação em torno da pandemia ainda torna visitar amigos uma péssima idéia, segundo a Dra. Mary Campagnolo, diretora da Educação Médica de Pós-Graduação da Virtua Health e ex-presidente da Academia de New Jersey de Médicos de Família e Sociedade Médica de New Jersey.

Campagnolo comparou a situação atual em New Jersey a um jogo de esportes. O estado pode ter apresentado melhoras, mas agora não é hora de seus moradores baixarem a guarda.

“Até agora, especialmente para as pessoas saudáveis, parece que o que estamos fazendo está funcionando”, disse Campagnolo. “E eu sei que estamos todos frustrados, todos cansados de ficar trancados em dias bonitos e não poder passar tanto tempo brincando ao ar livre ou indo a parques. Mas, novamente, tivemos um estado que foi realmente devastado, portanto, baixar a guarda e deixar as coisas potencialmente começarem a ir na direção contrária, eu acho que isso pode acontecer”.

“Trata-se de um momento crucial. Acho que realmente queremos ser cautelosos com nossas atividades e essa é a única coisa que podemos controlar, ou seja, é o que fazemos por nós mesmos, nossas famílias e nossos amigos”.

Campagnolo, que atua como médica de família e geriatra na Virtua Primary Care de Mansfield em Bordentown (NJ), espera que as precauções continuem no futuro próximo, mesmo quando New Jersey estabelecer diretrizes para reabrir o estado.

“Queremos fazer o possível para nos manter seguros e nossas famílias em segurança”, disse Campagnolo. “Então, eu acho que, mesmo que as coisas estejam ficando mais abertas, ainda haverá recomendações. O novo normal provavelmente será usar máscaras faciais, outros equipamentos de proteção em vários tipos de situações e ainda tentará manter-se a seis pés de distância sempre que estivermos interagindo”.