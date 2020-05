 Escolas poderão realizar formaturas presenciais em julho, diz governador

O Estado informará as escolas o número máximo de pessoas permitidas em uma cerimônia com base em dados atualizados de saúde, detalhou o Governador

As escolas de ensino médio, faculdades e universidades de New Jersey poderão realizar cerimônias de formatura presenciais “diferentes de antes” a partir de 6 de julho, desde que ocorram ao ar livre e seja cumprido o distanciamento físico, anunciou o Governador Phil Murphy na terça-feira (26). A decisão, anunciada via Twitter, ocorre quando Murphy está sob intensa pressão para permitir que as escolas realizem mais do que simples cerimônias virtuais, uma vez que muitas instituições de ensino planejavam cumprir com sua ordem executiva proibindo aglomerações.

“Para a turma de 2020, tenho orgulho em dizer que você terá a oportunidade de se juntar a seus colegas e famílias para comemorar sua formatura”, disse Murphy em sua coletiva de imprensa diária.

A mudança foi um dos dois principais comunicados que Murphy fez na terça-feira. Ele também disse que as equipes esportivas profissionais de New Jersey podem voltar aos treinos e competições, se as ligas estiverem prontas. Para as graduações, o Estado divulgará na quarta-feira (27) orientações sobre requisitos de distanciamento físico e outras medidas necessárias de saúde e segurança. Algumas turmas de graduação podem ser muito grandes para uma única cerimônia com distanciamento físico, disse Murphy. Portanto, poderá ser necessário realizar várias cerimônias em diferentes épocas e dias para garantir o distanciamento físico adequado, acrescentou.

“Nosso objetivo é garantir que nossos alunos tenham as despedidas que merecem, as quais já vinham organizando”, disse Murphy. Queremos que eles celebrem e sejam homenageados por suas famílias, amigos e educadores que os ajudaram a concluir essa etapa”.

O Estado informará as escolas o número máximo de pessoas permitidas em uma cerimônia com base em dados atualizados de saúde, detalhou o Governador.

“As medidas que estamos tomando são necessárias para garantir a saúde e a segurança de todos os presentes”, disse Murphy, “entretanto, estamos igualmente confiantes de que ninguém jamais esquecerá a maneira como celebraremos a Classe de 2020”.

O Governador citou que em abril que não podia imaginar escolas com cerimônias de formatura presenciais, entretanto, sua postura começou a mudar nas últimas semanas, à medida que o número de novos casos de coronavírus e hospitalizações diminuía.

“Queremos fazer a coisa certa, obviamente”, disse Murphy na sexta-feira (22). “Porque essa será uma grande confraternização e precisa ser feita da maneira certa”.