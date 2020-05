Escolas de New Jersey permanecerão fechadas até o fim do ano letivo 

As escolas continuarão ensinando online cerca de 1,4 milhão de estudantes de escolas públicas que estão de quarentena em suas casas

As escolas de New Jersey permanecerão fechadas durante o restante deste ano acadêmico, enquanto o estado continua sua batalha contra a pandemia de coronavírus, anunciou o Governador Phil Murphy na segunda-feira (4). Ele postou no Twitter que estenderá o fechamento da escola em todo o estado durante o resto do ano acadêmico. As escolas continuarão ensinando online cerca de 1,4 milhão de estudantes de escolas públicas que estão de quarentena em suas casas.

“Todas as escolas permanecerão fechadas para instrução presencial pelo restante do ano letivo, para proteger a saúde de nossas crianças, educadores e suas famílias”, disse Murphy no Twitter. “Guiado pela segurança e pela ciência, este é o melhor curso de ação”.

A determinação também se aplica a escolas particulares com anos escolares mais longos, disse Murphy. Elas devem permanecer fechadas até pelo menos 30 de junho.

“Chegamos à essa conclusão com base nas orientações de nossos especialistas em saúde pública e com um único objetivo em mente, a segurança e o bem-estar de nossos filhos e educadores”, disse Murphy na segunda-feira (4) durante sua coletiva de imprensa diária sobre a pandemia.

“Este tem sido um processo inclusivo e rigoroso, envolvendo pessoas com uma ampla gama de experiências e perspectivas”, disse ele. “Eu esperava que pudéssemos voltar ao normal, permitindo que nossos filhos retornassem às escolas que amam e estivessem com seus amigos e colegas de classe. Mas, a realidade é que não podemos reabrir nossas escolas com segurança para fornecer aos alunos e famílias, ou professores e funcionários, a confiança necessária para permitir o retorno à instrução presencial”.

Murphy inicialmente ordenou que todas as escolas do Estado Jardim, públicas e privadas, incluindo jardins de infância e universidades, fechassem no dia 18 de março por pelo menos duas semanas. Posteriormente, ele estendeu o fechamento para 17 de abril e depois para 15 de maio, dizendo que não reabriria as escolas até que médicos especialistas lhe dissessem que é seguro.

O Governador disse no mês passado que não “se apressaria a reabrir nada e correr o risco de desfazer todo o trabalho extraordinário” que o Estado fez para impedir a propagação do vírus, incluindo escolas.

Ele disse que estender o fechamento até 15 de maio deu ao Estado pelo menos “mais uma chance de reavaliar” se as escolas podem reabrir este ano.

“Entretanto, para todos os alunos, queremos que vocês estejam seguros, queremos que você estejam saudáveis, queremos que vocês continuem sua jornada educacional, onde quer que seja necessário”, disse Murphy na segunda-feira (4). “E, para garantir todas essas coisas, precisamos dar esse passo”.

A notícia foi anunciada enquanto Murphy relatou que o número de mortos em New Jersey subiu na segunda-feira (4) para 7.910, com pelo menos 128.269 casos positivos no total.