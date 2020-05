Escola realizará 125 “mini formaturas” em New Jersey

A Deptford High School planeja permitir que os alunos participem de 125 cerimônias ao vivo de 15 minutos nas quais dois alunos poderão ter dois convidados na escola

Devido a pandemia de coronavírus, uma escola do ensino médio teve uma ideia original: Realizará 125 mini-graduações presenciais, sendo 2 alunos por vez. A Deptford High School anunciou que planeja que os alunos participem de 125 cerimônias ao vivo de 15 minutos nas quais dois alunos poderão ter dois convidados na escola, localizada no Condado de Gloucester.

New York City não reabrirá as praias durante a quarentena contra o coronavírus. Isso poderia “enviar” mais pessoas ao litoral do Estado Jardim? Enquanto as praias de New Jersey reabrem para o feriado do Memorial Day em meio à pandemia de coronavírus na próxima semana, as praias da Cidade de Nova York permanecerão fechadas, anunciou o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, no domingo (17).

Blasio disse que abrir a praia aos banhistas “não é a coisa certa a fazer”, apesar do Governador Phil Murphy anunciar no início da semana que New Jersey, assim como Connecticut, Delaware e Nova York, suspenderiam as restrições do acesso à praia.

Para os patriotas, uma maneira segura de homenagear os soldados mortos no feriado do Memorial Day em suas casas seria, às 10 horas da manhã, sair para cantar ou tocar o hino nacional dos EUA (The Star Spangled Banner) em suas entradas de garagem, varandas e telhados, sugeriram as autoridades.

Algumas agências governamentais citaram uma lei de emergência de saúde pública de 2005 para rejeitar solicitações de meios de comunicação que buscam registros públicos relacionados a como o Estado respondeu à pandemia de coronavírus.

As mortes de coronavírus em New Jersey aumentam para 10.356, com 146.334 casos no total. O número de pacientes hospitalizados caem pela 6ª semana: o estado perdeu 10.356 residentes devido ao surto de coronavírus, com 146.334 casos confirmados no domingo (17), quando o estado começa lentamente a reabrir das restrições de quase bloqueio ordenadas pelo Governador Phil Murphy.

“Essa é uma estatística incrível”, disse Murphy sobre o número de mortos no sábado (16), acrescentando: “Nunca podemos deixar que aqueles perdidos se tornem números”.