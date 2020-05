Enfermeiro brasileiro é considerado “Herói” e concorre a prêmio em NY

Saulo Peres, natural de Poço Fundo (MG), trabalha no hospital de New Rochelle (NY)

O enfermeiro Saulo Peres, natural de Poço Fundo (Minas Gerais), foi destaque no jornal Brazilian Times em sua edição do dia 11 de março, devido ao seu trabalho na linha de frente no combate à pandemia de coronavírus que assolou Nova York. Na época, ele ressaltou a importância de sua classe nesta luta e o quanto, muitos estavam arriscando a própria vida para salvar outras.

O mineiro trabalha no hospital de New Rochelle, uma cidade pequena no condado de Westchester (NY), que foi uma das mais atingidas pela pandemia. Desde então, Saulo utiliza suas redes sociais para ajudar as pessoas através de orientações e atualizações sobre casos relacionados à Covid-19, doença causada pelo vírus.

Na sua luta para vencer o surto no estado, Saulo não dorme direito devido à preocupação com a atual situação, além de ser chamado com frequência para trabalhar em horas extras. “Os hospitais estão superlotados e toda ajuda tem sido fundamental neste momento de tensão”, disse ele na ocasião.

Entretanto, tanto esforço foi recompensado na semana passada, quando soube de sua indicação ao JetBlue Health Care Hero. O prêmio é promovido pela empresa de aviação aérea, JetBlue, em sinal de reconhecimento pelo trabalho efetuado pelos profissionais de saúde.

Com o prêmio ele terá direito a duas passagens, ida e volta, para qualquer parte do mundo onde a companhia possua uma rota.

Apesar de trabalhar e se dedicar por amor, este tipo de reconhecimento torna as ações mais vibrantes e deixa a pessoa mais animada a seguir no caminho certo. “Faça o bem que o resto vem”, disse ele.

A JetBlue destacou que alguns profissionais usam capas e outros usam avental e por isso a empresa criou este prêmio. Participam profissionais de saúde que estejam em situação legal nos Estados Unidos.

Para saber mais sobre o prêmio ou suas regras acesse o link https://bit.ly/3egGvh2