Empresas aéreas nos EUA cadastram para voos especiais de retorno ao Brasil

As companhias Latam Airlines, Gol Linhas Aéreas e Azul Linhas Aéreas divulgam, em seus websites, iniciativas que têm por objetivo identificar a possibilidade de transportar ao Brasil passageiros afetados pela propagação do novo coronavírus (COVID-19). As informações são do Consulado Geral do Brasil em Nova York.

O Itamaraty informou na quarta-feira (15) que já ajudou no retorno de mais de 13 mil brasileiros que estavam no exterior impedidos de voltar ao Brasil devido a medidas de restrição à circulação e cancelamentos de voos de companhias aéreas causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A ajuda está sendo feita por meio de suas embaixadas e consulados.

As medidas incluem viabilizar embarques e colocar brasileiros em voos comerciais organizados por outros países, liberação de vistos emergenciais para os cidadãos que estão em locais com essa exigência e deslocamento em regiões com restrições de trânsito.

O Ministério das Relações Exteriores organizou em Brasília (DF) o Grupo Consular de Crise (G-Con), que funciona de forma integrada com as embaixadas e consulados. O grupo tem cinco equipes organizadas por área geográfica, formadas por servidores em Brasília e nos postos.

O MRE também disponibilizou um formulário emergencial de auxílio consular para os brasileiros no exterior que estão sendo afetados pela crise do novo coronavírus.

O Itamaraty tem enviado alertas por meio dos perfis da embaixada ou consulado de cada região, além de informar pelo portal consular. Lá, é possível encontrar informações sobre medidas de restrição de circulação determinadas pelo governo local, voos de volta ao Brasil, medidas de apoio aos brasileiros e contatos dos agentes consulares.

Os passageiros nessa situação podem acessar os seguintes links:

. Latam Airlines: https://www.latam.com/pt_br/experiencia/coronavirus/;

. Gol Linhas Aéreas: https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/gol-informa/processo-para-voo-de-repatriacao?br=bannerRA3&of=compromisso-gol-processo-para-voo-de-repatriacao;

. Azul Linhas Aéreas: https://www.voeazul.com.br/para-sua-viagem/voos-especiais.