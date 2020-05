Economia dos EUA teve seu pior trimestre desde 2008

O Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre caiu à taxa anual de 4,8%

A economia dos EUA contraiu-se pela primeira vez em quase 6 anos entre janeiro e março, quando a crise provocada pelo coronavírus afetou o mundo. O Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre caiu à taxa anual de 4,8%, informou o Bureau of Economic Analysis (BEA), na quarta-feira (29).

Essa foi a primeira contração da economia desde o primeiro trimestre de 2014 e a pior queda desde o quarto trimestre de 2008, o auge da crise financeira. Os investimentos e os gastos dos consumidores, que são os maiores contribuintes para o PIB, caíram acentuadamente. Os gastos do consumidor caíram a uma taxa anual de 7,6%, pois as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. O último trimestre marcou o maior declínio nos gastos dos consumidores nos EUA desde o segundo trimestre de 1980.

O relatório do primeiro trimestre foi alarmante, considerando que a economia dos EUA cresceu em janeiro e fevereiro, até que parou em meados de março, quando as empresas fecharam e as ordens de quarentena entraram em vigor em todo o país. A mudança impactou a atividade econômica em janeiro e fevereiro. O declínio foi pior do que os economistas haviam previsto: A previsão do Refinitiv era de -4%.

A BEA alertou que “os efeitos econômicos completos da pandemia de Covid-19 não podem ser quantificados na estimativa do PIB”, pois o impacto do surto não pode ser extraído desses dados. Antes do relatório, os economistas alertaram que essa era apenas uma leitura antecipada do crescimento do PIB que poderia ser revisada à medida que mais dados do trimestre chegarem. A primeira revisão será divulgada em 28 de maio.

Mesmo assim, a mensagem é clara: seis anos de crescimento trimestral direto terminaram e é quase certo que os EUA enfrentarão uma profunda recessão.

“A economia despencou, pois a única coisa que os consumidores estão comprando são bens não duráveis, como alimentos e bebidas para ‘consumo externo”, disse o economista-chefe do MUFG, Chris Rupkey.

Historicamente, as recessões foram lideradas pela manufatura. Entretanto, a situação é muito diferente desta vez, pois a economia enfrenta um choque de demanda dos consumidores que ficam em casa e um choque de oferta das empresas fechando. Além disso, 26,5 milhões de pessoas solicitaram o seguro desemprego desde meados de março, após demissões e licenças em larga escala. Esse fenômeno reduzirá a renda e poderá levar as pessoas a economizar seu dinheiro em vez de gastá-lo.

“A maneira como pensamos sobre isso, com base em evidências de todo o mundo, é que cada semana de bloqueio provavelmente caiu entre 0,5 e 1 ponto percentual do crescimento anual”, disse Michael Grady, economista-chefe da Aviva Investors.

Alguns estados estão começando a reabrir, mas especialistas acreditam que levará algum tempo até que os níveis de atividade voltem ao que eram antes do surto. Outra questão na mente dos economistas é como os consumidores reagirão quando a economia abrir novamente. Após semanas de distanciamento social, as pessoas podem estar menos inclinadas a se engajar na atividade econômica em que participaram antes, e os restaurantes e os cinemas podem permanecer vazios por um longo tempo, mesmo após a quarentena.