Durante pandemia, MPB 4 transmite show beneficente no YouTube

O espetáculo não será ao vivo, mas sim uma transmissão na íntegra do show que o grupo fazia antes do surto

Na sexta-feira (8), às 7:00 pm, o MPB4 postará na íntegra no YouTube o show “Você Corta Um Verso, Eu Escrevo Outro”, que o grupo fazia antes do início da pandemia de coronavírus.

“Criamos o Coletivo MPB4. A partir dele, faremos uma transmissão integral do show que fazíamos antes da pandemia: “Você Corta Um Verso, Eu Escrevo Outro”, explicou o grupo.

O Coletivo MPB4 reúne 14 profissionais, desde técnicos de som (Ricardo Pinto) e de luz (Moacyr Senna), nós quatro, vocalistas do MPB4 (Miltinho, Dalmo, Pauleira Aquiles), duas cantoras (Bárbara Rodrix e Claudia Castelo Branco), o produtor (Marcelo Cabanas), o guitarrista Pedro Reis, o contrabaixista João Faria, o batera Marcos Feijão, o responsável pelas nossas mídias (Beto Feitosa), e o Retiro dos Artistas.

Durante a transmissão, na sexta-feira (8), os internautas poderão contribuir para o Coletivo; na base do “Você paga o quanto achar que vale”. O valor das contribuições será dividido igualitariamente entre os 15 integrantes do Coletivo MPB4.

. Críticas a Bolsonaro:

“Neste momento em que o fascismo mostra a carantonha (cara grande) desavergonhada e ameaçadoramente, através de atos e falas de um presidente louco e genocida e seus asseclas, há de haver um contraponto às ameaças antidemocráticas. Certo disso, começo me posicionando: sempre fui e continuo a ser, e agora mais do que nunca, um defensor da Democracia e da legalidade. Certo também estou que seremos nós, os caras que sempre batalharam em defesa da Constituição, que nos juntaremos neste momento em que ela corre o risco de ser golpeada. E por isso a ação do MPB4 revelará, em forma de um show (“Você Corta Um Verso, Eu Escrevo Outro”), no qual revolvemos momentos tenebrosos da nossa história recente”, disse o grupo.

“Sabemos que cantar é um recurso poderoso para abrir caminhos e mostrar que sempre há esperança. Nesta sexta-feira, 8 de maio, às 19h, o MPB4 cantará pela liberdade de expressão, contra a ameaça fascista, contra a ditadura e a censura”, concluiu.