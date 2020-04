Duração de bolsas de estudo de brasileiros no exterior é prorrogada

Pesquisadores que deveriam retornar em abril, mas estão impossibilitados devido à pandemia da Covid-19, terão a bolsa prorrogada

Os bolsistas que teriam o fim do benefício previsto para abril e estão impossibilitados de voltar ao Brasil devido à pandemia da Covid-19 terão a bolsa prorrogada por 30 dias. A medida dá mais segurança aos pesquisadores que estão em países com fronteiras fechadas ou sem malha aérea capaz de garantir o retorno.

Os pesquisadores que quiserem solicitar a prorrogação no pagamento da bolsa devem entrar em contato com técnicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) pelo sistema Linha Direta. É necessário encaminhar documentos que informem sobre o encerramento de fronteiras e aeroportos, fechamento da instituição e informações sobre a validade do visto de estudante.

Os bolsistas receberão um documento com orientações sobre os cuidados necessários para permanência no exterior, manutenção do pagamento das bolsas e medidas a serem adotadas caso optem pelo retorno ao Brasil.



. Medidas:

Desde o início da pandemia, a Capes tem cuidado da segurança e bem-estar dos beneficiados. “Nestes tempos de grande incerteza, a solidariedade e a assistência aos nossos bolsistas que se encontram exterior é a nossa maior preocupação”, afirma o presidente da Capes, Benedito Aguiar.

São 3.300 pesquisadores no exterior. Todos foram sondados, via Linha Direta, sobre o desejo de permanência ou retorno ao Brasil. Ao todo, 582 já estão no país, e outros 25 em procedimento de retorno.

Caso seja necessário, a Capes permite que o próprio bolsista compre a passagem de volta, desde que avise a Coordenação previamente. Eles serão reembolsados em até 70% do valor do auxílio-deslocamento. Aqueles que receberam o auxílio para a compra da passagem em parcela única para os trechos de ida e volta podem solicitar à Capes um complemento, caso o valor da remarcação ultrapasse o auxílio pago.

Os bolsistas que recebem bolsa nacional e se encontram no estrangeiro, se quiserem voltar ao País antes do fim do período no exterior, deverão consultar seu programa de pós-graduação brasileiro sobre a possibilidade de reativação da bolsa nacional. Com informações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.