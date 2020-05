Divulgadas as restrições para formaturas presenciais em NJ

Na quarta-feira (27), pais, alunos e funcionários da escola esperaram a maior parte do dia por informações

As formaturas ao ar livre do ensino médio realizadas neste verão em New Jersey durante a pandemia de coronavírus provavelmente incluirão verificações de temperatura para o número limitado de participantes que podem assistir às cerimônias, máscaras e distanciamento físico rigoroso, disseram autoridades estaduais na noite de quarta-feira (27).

As diretrizes foram divulgadas um dia depois que o Governador Phil Murphy disse que a pandemia do coronavírus diminuiu o suficiente para permitir formaturas ao ar livre a partir de 6 de julho.

Os graduados serão instruídos a não remover os revestimentos faciais, tocar em colegas ou atirar os chapéus para o alto. Enquanto as reuniões ao ar livre agora são limitadas a 25 pessoas, Murphy disse que espera relaxar essa restrição à medida que o número de novos casos de COVID-19 diminuir.

Na quarta-feira (27), pais, alunos e funcionários da escola esperaram a maior parte do dia por informações antes que as autoridades do estado finalmente divulgassem as informações por volta das 8:30 pm.