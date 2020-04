Democratas querem que Trump pare de construir muro na fronteira durante epidemia

Relatório cita que 900 funcionários do Departamento de Segurança Interna (DHS) foram infectados com o coronavírus

Os legisladores democratas no Congresso pediram ao governo Trump que pare de construir o muro ao longo da fronteira com o México; enquanto os EUA estão lutando contra a epidemia do coronavírus.

“O dinheiro deve ser investido em cuidados de saúde, pequenas empresas e no combate à disseminação do coronavírus, não usado para construir um muro de fronteira ineficaz e inútil”, disse uma carta enviada pelos 91 parlamentares democratas.

A carta, endereçada ao Procurador-Geral de Justiça William Barr, secretário interino de Segurança Interna, Chad Wolf e o secretário de Defesa Mark Esper, alega que a construção coloca trabalhadores, policiais e “residentes da fronteira” em risco de contrair o vírus fatal. Além disso, as obras “desafiam” as diretrizes de distanciamento social e quarentena anunciadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDCs), segundo a carta.

O relatório cita que 900 funcionários do Departamento de Segurança Interna (DHS) foram infectados com o coronavírus. O vírus também apareceu em centros de detenção de imigrantes e causou atrasos nas audiências judiciais.

Sessenta e seis membros da Câmara dos Deputados e 25 senadores assinaram a carta, incluindo o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, o Senador Bernie Sanders, de Vermont, e a Senadora Kristen Gillibrand, de Nova York. O documento também foi assinado por parlamentares que representam distritos na fronteira com o México: Henry Cueller, do Texas, Verônica Escobar, do Texas, Vincente Gonzalez, do Texas, e Ann Kirkpatrick, do Arizona, além do senador Martin Heinrich, do Novo México.

“É um insulto que, no meio desta emergência, em vez de focarmos em garantir suprimentos, que estamos superando tudo isso, eles ainda estão prosseguindo com esse muro, essa promessa de campanha do Presidente, Cuellar.

O governo Trump alocou US$ 1,375 bilhão para a construção de muros durante o ano fiscal de 2020, segundo o relatório. A administração construiu 158 milhas de barreira na fronteira com o México desde janeiro de 2017, substituindo principalmente áreas antigas ou degradadas por cercas mais altas. O Presidente Trump fez da segurança na divisa com o México prioridade de segurança nacional em meio à ameaça do coronavírus.