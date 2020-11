Delicious Sweet House, uma deliciosa ponte entre o interior do Brasil e os EUA 

A Delicious Sweet House é uma espécie de ponte trazendo as delícias das cozinhas das fazendas do interior do Brasil até os EUA

Quem cruza as modernas portas de vidro do centenário prédio de tijolos vermelhos nas esquinas de McWhorter e Garden Street, em Newark, pode pensar que está entrando numa luxuosa confeitaria do Soho, em Nova York. Com o crescente processo de gentrificação, o bairro do Ironbound está prestes a entrar para a história como um novo Brooklyn, versão ‘jerseyana’ de um dos metros (pés) quadrados mais caros dos Estados Unidos.

Há dez anos, seria impensável a criação de um espaço assim na cidade, mas hoje é uma realidade, graças à empresária Cristine Silvino, uma carioca criada em Minas Gerais e que tem em seu currículo ter criado ao lado do marido Wendel Corrêa, uma das referências da gastronomia mineira fora do Brasil.

Combinando harmoniosamente passado e presente, a Delicious Sweet House é uma espécie de ponte trazendo as delícias das cozinhas das fazendas do interior do Brasil e os requintados bufês que servem o que há de melhor nas festas das grandes cidades brasileiras a New Jersey.

“Aqui na confeitaria você encontrará os bolos e quitutes com aquele sotaque interiorano, mesmo estando em um outro país. Mas terá também o requinte e a sofisticação muitas vezes requisitados pela clientela”, conta Cristine.

“Tudo aqui é feito com extremo cuidado, muito amor”, conta. “Abracei a idéia na primeira vez que retornei ao Brasil, há cerca de doze anos. Achei o conceito ideal para o meu projeto, resgatando aquele bolo caseiro, o bolo da vovó, que me remetia à infância”, revela Cristine.

No Delícias, a culinária mineira é reverenciada pelo sabor, mas também pela integridade dos produtos. “Você não consegue fazer boa comida sem bons ingredientes”, diz.

Em uma das muitas festas servidas pelo Delícias de Minas, Cristine encontraria uma profissional que acabaria sendo convidada a participar desta doce viagem gastronômica pelo interior de seu país de origem. E a parceria parece ter chegado para ficar.

Minas e Bahia se juntam