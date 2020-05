Delícias de Minas reabre para entregas e “takeout”

O tradicional estabelecimento, localizado no bairro do Ironbound, em Newark (NJ), voltou a atender a clientela

Na terça-feira (5), o restaurante Delícia de Minas, localizado no bairro do Ironbound, em Newark (NJ), retornou a atender os pedidos de entrega (delivery) e “takeout”. O estabelecimento estava fechado desde 17 de março em decorrência da epidemia de coronavírus que assolou New Jersey. O mineiro Wendell Correia, proprietário do estabelecimento, relatou à equipe de reportagem do BV que atualmente 40 funcionários estão em suas casas devido o período de quarentena determinado pelas autoridades estaduais e de saúde.

Ele frisou que o impacto econômico e social causado pela pandemia foi geral. No início da crise, o estabelecimento permaneceu fechado, pois os custos com a operacionalidade eram mais altos em relação ao movimento baixo de clientes na ocasião, detalhou Correia.

O brasileiro, assim como outros empresários do ramo, aguardam a provável reabertura gradual a partir de 15 de junho, data ainda não confirmada pelas autoridades estaduais e municipais. Mesmo que isso ocorra, os restaurantes deverão funcionar com 25% da capacidade e obedecer às diretrizes de distanciamento físico.

Com relação aos eventos, incluindo rodeios e shows de cantores vindos diretamente do Brasil, Correia disse que ainda não há nada definido, pois a liberação para que isso ocorra depende das autoridades estaduais.

“Ainda não há nada definido, pois dependemos que eles (autoridades) dêem o sinal verde”, disse ele.

Na segunda-feira (4), o Prefeito Ras J. Baraka anunciou a colaboração dos líderes municipais na criação de políticas e estratégias sobre o desenvolvimento econômico de Newark (NJ) quando a ameaça do coronavírus diminuir. Batizada de “Strikeforce” de reabertura e recuperação de Newark, a força-tarefa desenvolverá a cooperação sem precedentes entre governo, setor privado e organizações durante a crise do COVID-19 e continuará a trabalhar coletivamente para solucionar problemas.

“A maneira como vivemos, a forma como fazemos negócios, o jeito como ensinamos e como interagimos mudaram por causa dessa crise”, disse o Prefeito. “Novas indústrias surgirão e haverá oportunidades para inovar nas quais devemos abraçar. Este é um momento oportuno para inovar e realizar coisas que nunca fizemos antes, e podemos fazer isso e muito mais através de um planejamento abrangente e de soluções pragmáticas”.

O restaurante Delícias de Minas fica na 168 McWhorter St., em Newark (NJ). Os pedidos podem ser feitos através do tel.: (973) 589-1920 ou UberEats, das 11:00 am às 7:00 pm.