Costco exigirá que clientes usem máscaras em suas filiais

A empresa é a maior varejista dos EUA a decretar a regra, cujo objetivo é ajudar a impedir a propagação do coronavírus

A partir de segunda-feira (4), a rede Costco exigirá que os clientes usem máscaras ou coberturas no rosto em suas lojas. A empresa é a maior varejista dos EUA a decretar a regra, cujo objetivo é ajudar a impedir a propagação do coronavírus. A administração do Costco detalhou que os revestimentos de rosto devem ser usados “o tempo todo” nas lojas e não servirão como “substitutos do distanciamento social”.

Certas isenções são aplicadas, inclusive para clientes menores de 2 anos e pessoas que não podem usar máscara por causa de uma condição médica. O Costco anunciou as mudanças quarta-feira (29) em seu website.

O Costco realizou uma série de mudanças em suas lojas, à medida que os compradores se dirigem às grandes lojas durante a pandemia. Outras mudanças incluem horários de fechamento, limitando o número de convidados que um membro pode trazer e dando aos socorristas e profissionais de saúde a entrada prioritária nas lojas.

O Walmart disse em comunicado que a segurança de clientes e funcionários é “prioridade máxima” e recomenda, sem exigir, que os clientes usem coberturas faciais. Em março, a rede varejista começou a medir a temperatura dos trabalhadores nas lojas e armazéns antes dos turnos e também disponibilizou máscaras e luvas médicas para os funcionários que desejassem usá-las.

Vários estados, mas não todos, exigem que os compradores usem máscaras quando visitam empresas essenciais. No início de abril, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomendavam que as pessoas usassem coberturas faciais em público, mas isso ainda não é obrigatório.