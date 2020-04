Corpo de brasileira é resgatado de lago na Louisiana

O Departamento de Vida Selvagem e Pesca do estado da Louisiana identificou a mulher que morreu após um acidente de barco no lago Pontchartrain, na cidade de New Orleans (Louisiana), na noite do dia 09. De acordo com as informações, a vítima é a paulista Camila Stopa, 28. A Guarda Costeira dos EUA encontrou o corpo da brasileira no lago, na manhã do dia 10.

Amigos e familiares confirmaram que ela estava no país, de férias, desde fevereiro.

De acordo com o porta-voz do departamento, Adam Einck, a brasileira e um homem cujo nome não foi revelado entraram no lago em um barco de 28 pés, cerca de 3:00 pm, no dia do acidente.

“Eles retornavam para a margem, às 10:00 pm, após iniciar uma tempestade. A agitação das águas virou o barco e os dois caíram nas águas”, disse.

O homem conseguiu nadar até à costa, foi socorrido e transportado com ferimentos leves ao Oschner Medical Center. “Quando ele chegou à praia, informou que a mulher estava desaparecida e uma busca foi iniciada por várias agências”, disse o porta-voz da Guarda Costeira, John Michelli.

A Guarda Costeira, NOPD, Departamento de Vida Selvagem e Pescas da Louisiana e a Polícia do Distrito de Orleans Parish Levy participaram da busca. O corpo da brasileira foi encontrado nas águas perto do Aeroporto Lakefront.

O Pontchartrain é o segundo maior lago de água salgada do país e é o maior lago da Louisiana. Ele possui uma área de 630 km² e possui uma profundidade média de apenas 3m5.

As informações são do jornal Brazilian Times.