Coronavírus: Surto faz desinfetantes desaparecerem de supermercados

A demanda alta pelos produtos tende a se manter até que haja tratamentos ou que haja uma vacina para proteger as pessoas contra o vírus fatal, segundo especialistas

Os produtos que ajudam a impedir a disseminação do coronavírus, incluindo lenços desinfetantes, sprays de limpeza e outros itens, sumiram das prateleiras de supermercados semanas ou meses atrás, enquanto os consumidores se preparavam para a pandemia. Em decorrência disso, poderá levar vários meses até que itens de alta demanda, como toalhetes e sprays de desinfetante, estejam disponíveis novamente nas lojas.

Em março e abril, as vendas de desinfetantes em aerossol aumentaram 230,5% e os de limpeza multiuso, 109,1% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a empresa de pesquisa Nielsen.

Patrick Penfield, professor de gerenciamento da cadeia de suprimentos da Universidade de Syracuse, previu que o país veja prateleiras repletas de produtos para desinfecção e limpeza até o final de julho; com a ressalva de que os casos de coronavírus diminuem no verão.

O problema da desinfecção de lenços é “demanda prolongada”, disse ele.

Enquanto isso, Steve Tracey, diretor executivo do Centro de Pesquisa da Cadeia de Suprimentos da Penn State University, disse que é impossível saber quando poderemos ver os itens nas prateleiras.

“É imprevisível”, disse Tracey em uma entrevista. “Não é uma questão de se, é uma questão de quando. É muito difícil prever o quando”.

Tracey acrescentou que não vê a demanda dos produtos diminuindo até que haja tratamentos ou que haja uma vacina para proteger as pessoas contra o vírus fatal.

“E mesmo assim a demanda por desinfecção e saneamento, apenas porque é da natureza humana querer se proteger, pode permanecer aumentada por um tempo”, disse ele. “Portanto, a resposta para a pergunta é a rapidez com que empresas como Lysol e Clorox e as pessoas que fazem o desinfetante para as mãos aumentem suas capacidades de produção para atender a essa demanda”.

Uma questão que aflige as fábricas, disse Penfield, é que muitos produtos químicos que são ingredientes básicos para desinfetantes e lenços vindos do exterior, especificamente da China. Quando a China foi atingida pela pandemia de coronavírus, muitas fábricas pararam de atender aos pedidos e “isso deixou um buraco na cadeia de suprimentos”.



. Comentários polêmicos:

Na quinta-feira (23), o Presidente Trump esclareceu os comentários feitos sobre a possibilidade de pessoas serem injetadas com desinfetante como tratamento contra o coronavírus, alegando que era uma “pergunta sarcástica aos repórteres”. Na sexta-feira (24), médicos e o fabricante do produto de limpeza Lysol rejeitaram rapidamente a noção perigosa depois que o Presidente perguntou a seus principais cientistas na coletiva de imprensa se esse tratamento era possível.

“Eu estava fazendo uma pergunta sarcástica aos repórteres, como você, apenas para ver o que aconteceria”, disse ele. “Quando eu estava perguntando sarcasticamente; uma pergunta muito sarcástica aos repórteres na sala sobre desinfetantes por dentro (do corpo), mas mata, mata nas mãos e isso melhora as coisas. Isso foi feito na forma de uma pergunta sarcástica a um repórter ”, continuou ele, embora vídeos exibidos em cadeia nacional provem claramente o contrário.