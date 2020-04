Coronavírus pode viver até 72 horas em superfícies de ônibus e metrô, diz Cuomo

O MTA informou que perdeu 84 funcionários para o COVID-19, sendo que 82 deles trabalhavam nas linhas de metrô e ônibus administrados pelo órgão

O Governador Andrew Cuomo divulgou novos detalhes sobre a durabilidade do coronavírus; dizendo aos nova-iorquinos que o vírus pode permanecer no ar por até 3 horas e sobreviver por 3 dias em superfícies de plástico e aço comumente encontradas em trens e ônibus. As novas informações podem explicar como a doença se espalhou por toda parte nos cinco distritos de New York City e porque os funcionários da Metropolitan Transportation Authority (MTA) foram tão afetados pela pandemia.

“Estamos trabalhando em como criar novos protocolos de limpeza e desinfecção”, disse Cuomo, que descreveu as descobertas como “chocantes para mim”.

Na sexta-feira (24), o MTA informou que perdeu 84 funcionários para o COVID-19, sendo que 82 deles trabalhavam nas linhas de metrô e ônibus administrados pelo órgão. As autoridades informaram que 3.352 funcionários testaram positivo desde o início do surto e que 3.368 trabalhadores estão atualmente de quarentena. Um porta-voz do MTA disse que a agência de trânsito “desinfecta nossas estações e áreas de alto contato duas vezes por dia e o material circulante uma vez por dia, com toda a frota em serviço rodando em 72 horas”.

“É algo que precisamos saber, mas, francamente, acho que é algo que todo mundo precisa saber”, explicou Cuomo. “O vírus pode viver até 72 horas em superfícies de plástico e aço inoxidável. Pense nisso do ponto de vista do trânsito ou do ponto de vista do seu carro”, disse Cuomo. “Ele pode viver na barra ou assento em um ônibus por até 72 horas”.

“Quando eles estavam conversando sobre gotículas, eu pensei que era uma gotinha e depois cai, certo? É uma gota que pode ficar no ar por três horas “, acrescentou Cuomo. “Eu nem sei como isso funciona”.

As estatísticas destacadas por Cuomo foram baseadas num estudo da Universidade da Califórnia de Los Angeles divulgado no mês passado. O vírus não apenas é difícil de matar com limpezas regulares, mas também pode ser transmitido por pessoas que não apresentam sintomas, tornando duplamente difícil para as autoridades conterem a doença sem testes generalizados.

O coronavírus infectou mais de 271 mil nova-iorquinos e matou mais de 16 mil pessoas em todo o estado.