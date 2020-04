Coronavírus: Países europeus suspendem “gradualmente” a quarentena

Aos poucos, algumas nações europeias avaliam o “afrouxamento” das regras de confinamento, mesmo ainda estando no centro da pandemia

As pessoas na República Tcheca agora podem fazer compras em lojas de ferragens e bicicletas, jogar tênis e nadar. Os italianos podem visitar livrarias e lavanderias, enquanto os alunos mais novos estão retornando às salas de aula na Dinamarca. A Áustria reabriu lojas menores e a Alemanha seguirá o exemplo na próxima semana. Essas nações estão entre as primeiras do Ocidente a começar a sair gradualmente dos limites da vida cotidiana impostos pelos governos para conter a disseminação do coronavírus.

Outros países vão querer ver quais lições podem ser aprendidas, pois também avaliam uma saída do confinamento em meio às crescentes pressões sociais e econômicas provocadas pela quarentena. A chanceler Angela Merkel anunciou na quarta-feira (15) que a Alemanha, a maior economia da Europa, estava pronta para começar a reduzir cuidadosamente algumas restrições a partir da próxima semana, apesar de reconhecer que “temos pouco espaço de manobra”. No entanto, pouco a pouco, a vida diária em algumas partes do continente está começando a se mover novamente e gradualmente.

Para a atleta profissional Irena Gillarova, da República Tcheca, o alívio do bloqueio na semana passada significou que ela poderia voltar a treinar no estádio Juliska em Praga pela primeira vez desde que o país parou.

“(A quarentena) foi ótima, honestamente. Fiquei emocionada e me sinto ótima”, disse a atirador de dardos, na sexta-feira (10). “Essas duas semanas em casa me ajudaram a apreciar meu trabalho ainda mais do que antes e a não considerar nada como certo”.

Os atletas têm um cronograma para garantir que apenas um certo número de pessoas esteja no estádio ao mesmo tempo. “Eu me senti 100% seguro”, disse a atleta de 28 anos. “Sinto que o sistema é muito bom e estamos tentando ser inteligentes. Estamos assumindo com responsabilidade”.

O Dr. Peter Drobac, especialista em saúde global da Oxford Saïd Business School, disse que os países que diminuem agora suas restrições eram “exemplos importantes e esperançosos” para o Ocidente. “Ainda temos muito a aprender sobre como sairemos dos bloqueios com segurança e eficácia”, disse ele.

Qualquer “afrouxamento” de limites acarreta riscos. O diretor regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) na Europa, Dr. Hans Kluge, alertou, na semana passada, que a situação na Europa ainda é “muito preocupante” e ressaltou que “agora não é hora de relaxar as medidas”.

A Europa “continua muito no centro da pandemia”, frisou ele, com 7 dos 10 principais países mais afetados do mundo, localizados no continente. Um estudo baseado no surto da China, publicado na revista médica The Lancet, sugeriu que as quarentenas por coronavírus em todo o mundo não deveriam ser completamente eliminadas até que uma vacina para a doença seja encontrada.