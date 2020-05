Coronavírus: Murphy anuncia expansão de locais de testes em NJ

Os centros instalados no Bergen Community College e no PNC Bank Arts Center testarão residentes sintomáticos e assintomáticos

Na sexta-feira (8), o Governador Phil Murphy anunciou que dois locais de testes em New Jersey, localizados no Bergen Community College e no PNC Bank Arts Center, expandiram o acesso aos testes para o COVID-19. Ambos os locais de teste, estabelecidos em parceria com a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências e o Departamento Federal de Saúde e Serviços Humanos, estarão abertos a residentes assintomáticos de New Jersey. Além dos testes contínuos para residentes sintomáticos, os testes serão priorizados para profissionais de saúde e socorristas assintomáticos, pessoal em ambientes de convivência e moradores em New Jersey que estiveram contato próximo com um indivíduo que testou positivo para o coronavírus.

Os testes expandidos começarão no domingo (10) no Bergen Community College às 8:00 am e segunda-feira (11) no PNC Bank Arts Center às 8:00. Os residentes assintomáticos em New Jersey devem tentar procurar orientação de um profissional de saúde antes de acessar os testes.

“A expansão do acesso aos testes é um dos princípios fundamentais para que New Jersey volte firmemente ao caminho de reinício e recuperação”, disse Murphy. “Ao ampliar a nossa capacidade de testes, podemos incutir confiança entre nossos residentes de que estamos diante da resposta e vencemos a luta contra o COVID-19”.

“Expandir os critérios de teste nos dois locais apoiados pela FEMA é um passo importante”, disse a comissária do Departamento de Saúde de New Jersey, Judith Persichilli.

Para obter mais informações sobre locais e recursos de teste do COVID-19, visite https://covid19.nj.gov/.