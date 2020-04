Coronavírus: mortes atingem 2.805 residentes em New Jersey

O último número de mortes indica o maior aumento de um dia em mortes em NJ

Apesar das projeções otimistas, o surto de coronavírus em New Jersey continua a aumentar, com autoridades estaduais registrando pelo menos 68.824 casos no total e 2.805 mortes no total, marcando um aumento de 4.059 testes positivos e 365 novas mortes nas últimas 24 horas. O último número de mortes indica o maior aumento de um dia em mortes no Estado do Jardim desde que o surto começou no início de março.

O Governador Phil Murphy repetiu na terça-feira (14) que há evidências de que o índice de aumento está diminuindo e que os esforços de distanciamento social, incluindo a quarentena, começaram a surtir efeito. Entretanto, o estado ainda não atingiu o pico da epidemia.

Murphy enfatizou que o aumento acentuado dos casos e mortes na terça-feira (14) pode refletir os casos ocorridos no fim de semana da Páscoa. New Jersey tem 128.604 residentes que foram testados para coronavírus e 70.950 foram negativos, de acordo com o site do Departamento Municipal de Saúde. O índice de positividade é de cerca de 45%, disse a comissária estadual de saúde, Judith Persichilli.

Murphy alertou novamente sobre um possível “efeito bumerangue” do vírus, se o distanciamento social for negligente.

“Vamos passar por isso mais uma vez”, disse o Governador durante a coletiva de imprensa diária sobre o coronavírus em Trenton (NJ). “Temos que manter o pé no acelerador. Temos que ficar em casa”, acrescentou.

Desde às 10:30 pm de segunda-feira (13), 8.185 pessoas em New Jersey foram hospitalizadas com o coronavírus ou estão sob investigação. Desses, 2.051 estavam em terapia intensiva e 1.626 em respiradores artificiais. Isso representa um aumento de 4% nas hospitalizações em relação ao dia anterior, disse Persichilli.

Entre 10:00 pm de domingo (12) e 10:00 pm de segunda-feira (13), 514 pacientes que foram hospitalizados com o vírus receberam alta. Das novas mortes relatadas, 27 eram residentes internados em instituições de saúde, informaram as autoridades. O Estado confirmou casos de coronavírus em 342 de 375 centros de cuidados de saúde, totalizando 5.945 residentes.

A repartição parcial de condados por condados inclui:

. Condado de Bergen: 10.426 com 550 mortes

. Condado de Hudson: 8.242 com 277 mortes

. Condado de Essex: 8.212 com 535 mortes

. Union County: 7.265 com 238 mortes

. Condado de Passaic: 6.438 com 156 mortes

. Condado de Middlesex: 6.313 com 216 mortes

. Condado de Monmouth: 4.003 com 145 mortes

. Ocean County: 3.833 com 149 mortes

. Condado de Morris: 3.424 com 192 mortes

. Condado de Somerset: 1.911 com 91 mortes

. Condado de Mercer: 1.731 com 71 mortes

. Condado de Camden: 1.477 com 41 mortes

. Burlington County: 1.207 com 28 mortes

. Condado de Gloucester: 587 com 11 mortes

. Condado de Sussex: 535 com 39 mortes

. Condado de Warren: 442 com 25 mortes

. Condado de Hunterdon: 349 com 11 mortes

. Condado de Atlantic: 284 com 11 mortes

. Condado de Cumberland: 201 com 3 mortes

. Condado de Cape May: 169 com 10 mortes

. Condado de Salem: 73 com 4 mortes

Outros 1.702 casos e 2 mortes ainda estão pendentes para determinar onde a pessoa reside. A divisão étnica entre as novas mortes envolvem:

. 51,5% branco

. 22,2% preto

. 15,6% Hispânicos

. 5,5% Asiáticos

. 3,5% outros

As condições de saúde preexistentes em 2.479 das 2.805 mortes em New Jersey:

. 797 (ou 61,8%) tinham doença cardiovascular

. 482 (37,4%) tinham diabetes

. 390 (30,3%) tinham outras doenças crônicas

. 268 (20,8%) apresentavam doença pulmonar crônica

. 200 (15,5%) apresentavam doença renal crônica

. 193 (15%) tinham doença neurológica

. 149 (11,6%) tinham câncer

New Jersey, um estado de 9 milhões de habitantes, continua a ter o 2º maior número de casos e mortes de COVID-19 entre os 50 estados dos EUA, superado somente por Nova York. Na segunda-feira (13), Murphy disse o pico de casos no Estado Jardim está “inegavelmente achatando”, após semanas do fechamento de escolas, comércio e ordens para que os residentes fiquem em casa. Entretanto, ele enfatizou que os casos e mortes ainda estão aumentando e os moradores precisam continuar a ficar em casa.

Na terça-feira (14), as autoridades informaram que estão prevendo o pico de hospitalizações com o vírus em New Jersey ocorrerá em 25 de abril, atingindo 15.922 pacientes, incluindo 3.821 em tratamento intensivo e 3.503 em respiradores artificiais. Além disso, Murphy anunciou, na segunda-feira (13), que New Jersey se unirá a outros 6 estados: Connecticut, Delaware, Massachusetts, Nova York, Pensilvânia e Rhode Island no desenvolvimento de um plano regional sobre como reduzir as quarentenas e impulsionar a economia, embora somente após os estados terem passado o período de pico do surto.

Apesar dos números divulgados diariamente, é difícil para as autoridades de saúde obter uma imagem completa de quantas pessoas em Nova Jersey atualmente têm o coronavírus ou morreram por causa dele. Isso ocorre porque o estado está testando apenas os residentes que apresentam sintomas do COVID-19 e as autoridades dizem que o atraso nos resultados dos testes é de até 14 dias. O estado também não está relatando aumentos significativos nos testes diários, por isso não está claro a rapidez com que o vírus está se espalhando.

Murphy defendeu os testes de Nova Jersey na terça-feira, dizendo que realiza o quarto mais testes de qualquer estado, depois da Califórnia, Nova York e Flórida; que ele observou ter populações maiores. Ele também argumentou que nenhum estado tem os recursos necessários para testar na escala necessária.

“Precisamos de ajuda”, disse o governador.

Na terça-feira de manhã, o vírus havia infectado mais de 1,9 milhão de pessoas em todo o mundo, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins. Entre eles, mais de 121 mil morreram e mais de 465 mil se recuperaram.