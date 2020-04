Coronavírus: Milhões de contribuintes indocumentados não receberão ajuda financeira

Cerca de 4,3 milhões de contribuintes não possuem um número de Seguro Social e declaram o imposto de renda usando o ITIN

O pacote de US$ 2,2 trilhões que o Congresso aprovou para oferecer ajuda financeira durante a pandemia de coronavírus tem uma exclusão importante: milhões de imigrantes indocumentados, mas que trabalham e pagam impostos. O governo planeja efetuar os pagamentos para milhões de contribuintes em meados de abril. Qualquer pessoa que ganhe até US$ 75 mil em renda bruta e que possua um número do Seguro Social receberá US$ 1.200. O valor diminui quanto mais alta for a renda. O estímulo financeiro beneficiará residentes permanentes legais (green card) e cidadãos natos ou naturalizados.

Aproximadamente, 4,3 milhões imigrantes que não possuem um número de Seguro Social declaram o imposto de renda usando o que é conhecido como Número de Identificação de Contribuinte (ITIN), de acordo com o Instituto de Tributação e Política Econômica. Muitos deles dizem que pagam impostos federais porque esperam que um dia isso os ajude a obter residência legal e porque acham que é a coisa certa a fazer.

“Tomamos essa decisão porque estamos vivendo em um país que nos acolheu com muito amor”, disse Ingrid Vaca, faxineira na área metropolitana de Washington, D.C.

Ela destacou que os imigrantes cuidam de comunidades, crianças, idosos e lares, mas eles não receberão nenhuma ajuda. Também ficam de fora os 3,5 milhões de filhos dos trabalhadores, muitos dos quais são cidadãos dos EUA natos.

“Isso é um pesadelo para mim e para muitos de meus colegas”, disse Ingrid, lamentando a falta de renda para custear as necessidades básicas. “Precisamos que sejamos respeitados”.

Questionado sobre como os imigrantes indocumentados sobreviverão ao custo econômico da pandemia sem qualquer ajuda financeira, o Presidente Donald Trump reconheceu a dificuldade, mas disse que muitos cidadãos dos EUA sem trabalho precisam de ajuda primeiro.

“É uma situação muito triste e estamos trabalhando nisso. Vou lhe dizer que não vou lhe dar uma resposta rápida e fácil, porque só quero dizer que é algo em que penso”, disse Trump.

Os legisladores democratas introduziram na semana passada uma legislação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal que permitiria aos imigrantes acessar fundos de ajuda.

“O COVID-19 não se importa com o seu status de imigração, assim como a nossa resposta”, disse o Deputado Raúl M. Grijalva, democrata do Arizona, em comunicado.