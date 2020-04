Coronavírus: Meadowlands Exposition Center é transformado em hospital

O centro de convenções e eventos transformou-se na Estação Médica Federal Secaucus

O Epic e o Hospital Universitário (UMDNJ) transformaram rapidamente o Meadowlands Exposition Center em um estabelecimento de saúde improvisado. A Epic é uma empresa de software de saúde, o Hospital Universitário é o hospital estadual de New Jersey e o Nível I de Trauma Center, e Meadowlands agora é a Estação Médica Federal Secaucus. A Epic forneceu o plano e contratou uma equipe com experiência em outras instalações de surtos em todo os EUA. Visando cuidar de um número crescente de pacientes com coronavírus em sua própria organização, a equipe do Hospital Universitário equipou a nova instalação. A Epic está doando software e serviços para a ação.

“O Governador Murphy orientou os sistemas de saúde em todo o estado a trabalharem juntos para criar mais leitos para os pacientes”, disse Richard Tunnell, CIO do Hospital Universitário. “A Epic nos forneceu o sistema e experiência. Agora, alguns dias depois, temos uma nova unidade de saúde em funcionamento”.

New Jersey se tornou foco do coronavírus, portanto, precisa de milhares de camas adicionais para atender à demanda. A nova instalação está localizada perto de vários hospitais usando o software da Epic e do outro lado do rio Hudson, no centro de Manhattan (NY), onde as camas são muito escassas. As novas instalações oferecem espaço para o tratamento de pacientes com baixa gravidade e também estão equipadas para atender pacientes com casos mais leves de COVID-19, liberando recursos em unidades regionais de terapia intensiva.

Durante três dias, o Hospital Universitário e a Epic construíram um sistema para registrar, admitir e dar alta aos pacientes. A interoperabilidade da Epic permite consultar automaticamente outras organizações de saúde para transferir os dados dos pacientes para a nova instalação.

Dia 1: As equipes da Epic e do Hospital Universitário se reuniram virtualmente. A equipe da Epic ofereceu um plano para admitir pacientes e liberar leitos.

Dia 2: As equipes da Epic e do Hospital Universitário iniciaram a configuração do sistema.

Dia 3: As equipes do Hospital Universitário e a Epic se reuniram para acompanhar o fluxo de pacientes. A instalação foi concluída às 3:00 pm desse mesmo dia.

Na quarta-feira da semana passada, no 4º dia do projeto, os primeiros pacientes foram admitidos. Além de operar a nova instalação, o Hospital Universitário servirá como coordenador regional para a parte norte do estado, a pedido do Departamento de Saúde de New Jersey e coordenará a transferência de pacientes entre os hospitais e o Meadowlands.

“Esperamos que a necessidade de instalações como essas tenha vida curta, pois trabalhamos juntos para diminuir a propagação do vírus”, disse Eric Helsher, líder da Epic no esforço da Estação Médica Federal Secaucus e no hospital improvisado no Javits Center de Manhattan (NY). “Entretanto, enquanto esse tipo de instalação for necessária, nós as montaremos em poucos dias”.