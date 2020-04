Coronavírus: IRS lança ferramenta online para rastrear ajuda financeira 

Inúmeros contribuintes do imposto de renda relataram problemas nas consultas através da internet

Alguns contribuintes estão relatando problemas com a nova ferramenta de rastreamento de pagamentos liberados pela Receita Federal (IRS). A ferramenta, intitulada “Receber meu pagamento”, permite que os beneficiários verifiquem quando receberão o estímulo financeiro no combate ao coronavírus. O website também deve informar se o pagamento chegará por depósito direto na conta bancária ou cheque.

Além disso, se o benefício ainda não tiver expirado, a ferramenta deve permitir que os contribuintes insiram suas informações para depósito direto em conta bancária, se preferir, em vez de cheque. Entretanto, alguns contribuintes relataram problemas com a ferramenta na quarta-feira (15) de manhã. Alguns disseram que, quando usaram a ferramenta, receberam uma mensagem dizendo “status de pagamento não disponível”. A mensagem não detalhou se os contribuintes ganharam muito dinheiro para se qualificarem ao benefício ou porque o sistema está passando por acesso intenso.

Outros contribuintes relataram que a ferramenta não lhes deu a oportunidade de inserir suas informações de depósito direto em conta bancária. Outros ainda receberam a mensagem de erro dizendo: “sua solicitação não pôde ser concluída” e a ferramenta instruiu o contribuinte que tentasse novamente mais tarde. O IRS não comentou o problema, mas adiciona as seguintes instruções à ferramenta:

. Contribuintes de 2019: Enviaremos seu pagamento usando as informações fornecidas em sua declaração de imposto de 2019. Você não poderá alterá-la.

. Contribuintes de 2018: Se você precisar alterar as informações da conta bancária ou o endereço para correspondência, declare seus impostos de 2019 eletronicamente o mais rápido possível. Essa é a única maneira de nos informar seus dados novos.

“No momento, não podemos processar declarações fiscais individuais em papel devido ao surto de COVID-19”, postou o órgão.

Na semana passada, a Receita Federal (IRS) divulgou uma ferramenta online separada para ajudar as pessoas a se registrarem para receber os benefícios e fornecer informações para depósitos em conta bancária. A ferramenta “Não-contribuintes: insira informações de pagamento” foi projetada para pessoas que normalmente não declaram o imposto de renda, incluindo aquelas com renda baixa demais para declarar. O acesso é feito através do website: IRS.gov no link “Não-contribuintes: Insira as informações de pagamento aqui. ” Em seguida, forneça as informações, incluindo o número do Seguro Social, nome, endereço e dependentes.

“O IRS usará essas informações para confirmar a elegibilidade, calcular e enviar o pagamento de impacto econômico”, afirmou. “A inserção de informações bancárias ou financeiras permitirá ao IRS depositar seu pagamento diretamente em sua conta. Caso contrário, seu pagamento será enviado a você”.

A Receita Federal informou que a ferramenta é para as pessoas que não apresentaram a declaração de imposto de renda em 2018 ou 2019 e que não recebem benefícios de aposentadoria, invalidez ou aposentadoria ferroviária.

O link no website também pode ser usado por:

. Pessoas com renda baixa, incluindo aquelas que não declararam o imposto de renda em 2018 ou 2019, ou seja, pessoas que receberam menos de US$ 12.200 e casais que faturaram menos de US$ 24.400 em 2019.

. Beneficiários de veteranos e beneficiários de renda suplementar de segurança (SSI): o IRS informou que está tentando verificar se os pagamentos de estímulo podem ser feitos automaticamente aos beneficiários de SSI e àqueles que recebem benefícios de aposentadoria, pensão ou sobrevivência por veteranos do Departamento de Assuntos de Veteranos e que não declararam o imposto de renda em 2018 ou 2019.

“As pessoas desses grupos podem usar a opção Não-contribuintes: insira as informações de pagamento agora ou aguarde enquanto o IRS continua a revisar as opções de pagamento automático para simplificar a entrega para esses grupos”, diz a mensagem.

. Beneficiários de previdência social, SSDI e aposentadoria ferroviária com dependentes qualificados: Esses grupos receberão automaticamente pagamentos de US$ 1.200, disse a Receita Federal, mas se tiverem um filho, deverão usar a ferramenta para reivindicar os US$ 500 adicionais por pagamento.

O IRS ressalta que, se outra pessoa o inseriu na declaração do imposto de renda dela, se você é estudante universitário, por exemplo, não estará qualificado para o benefício. E se você se mudou de endereço desde a última vez que apresentou a declaração de impostos, pode informar o IRS do seu novo endereço de correspondência.