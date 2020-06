Coronavírus: Casos crescem em 19 estados e Arizona pede a hospitais planos emergenciais

Nacionalmente, mais de 1,9 milhão de pessoas foram infectadas pelo vírus e mais de 112 mil morreram, segundo dados da Universidade Johns Hopkins

Os especialistas em saúde alertam há muito tempo sobre a possibilidade de um segundo pico de coronavírus e o aumento nos casos levou o Arizona a pedir aos hospitais que ativem planos de emergência. O Arizona é um dos 19 estados com a tendência de novos casos de coronavírus ainda aumentando. Enquanto 24 outros estados apresentam tendência de queda, outros 7 estados se mantêm estáveis. Nacionalmente, mais de 1,9 milhão de pessoas foram infectadas pelo vírus e mais de 112 mil morreram, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

No auge da pandemia, os leitos das unidades de terapia intensiva (UTI) do Arizona estavam ocupadas em 78%. Na segunda-feira (8), 76% estavam ocupados. A diretora de serviços de saúde do Arizona, Dra. Cara Christ, pediu que os hospitais “sejam criteriosos” em cirurgias eletivas para garantir a capacidade dos leitos.

“Sabemos que o Covid-19 ainda está em nossa comunidade, portanto, esperamos ver um aumento de casos”, postou no Twitter o Departamento de Serviços de Saúde do Arizona, na noite de terça-feira (9).

A capacidade de leitos e os recursos médicos estavam entre as principais preocupações no combate à pandemia de coronavírus quando os EUA atingiu o pico pela primeira vez. Especialistas em saúde dizem que trata-se de “uma questão de quando e não se”, o país vivenciará outra onda de casos que pode sobrecarregar os sistemas de saúde mais uma vez.

Muitos estados afrouxaram as restrições que foram implementadas desde março para conter a propagação do vírus. Entretanto, sem vacina, mais pessoas se aglomerando em locais públicos e protestos nacionais, especialistas em saúde alertam que os índices altos de casos registrados na primavera podem voltar.

A Carolina do Norte recentemente bateu o recorde do número de pessoas hospitalizadas com coronavírus, de acordo com a North Carolina Healthcare Association. As hospitalizações registradas totalizaram 774.

Embora exista muita capacidade nos hospitais, o estado está preocupado com as tendências nas hospitalizações que aumentaram quando as restrições foram primeiro relaxadas e depois novamente após o fim de semana do feriado de Memorial Day, informou a agência.

E os estados que foram afetados pela pandemia mais cedo continuam cautelosos. Com 375 novos casos positivos e 91 mortes relacionadas ao coronavírus, registradas na terça-feira (9), os números em New Jersey estão melhorando. Entretanto, o Estado ainda não acredita que já esteja fora de perigo, alertou o Governador Phil Murphy em entrevista coletiva.

A cidade de Los Angeles (CA) está incentivando os moradores que participaram de protestos contra a morte de George Floyd a monitorar os sintomas, temendo que as grandes aglomerações possam facilitar a propagação do vírus.

“Você poderia ser infectado de forma aleatória e anônima. Ninguém sabe que você estava lá, ninguém tem o seu nome”, disse Bárbara Ferrer, diretora de saúde pública do condado de Los Angeles, durante uma conferência de imprensa na segunda-feira (8).