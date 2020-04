Coronavírus: Califórnia libera ajuda de US$ 500 aos indocumentados

Os pagamentos serão financiados pelo Fundo de Ajuda a Desastres no valor de US$ 75 milhões

A Califórnia liberará pagamentos únicos em dinheiro de US$ 500 aos imigrantes indocumentados no estado em resposta à crise financeira decorrente da pandemia de coronavírus, anunciou o Governador Gavin Newsom (D), na quarta-feira (15). Os pagamentos serão financiados pelo Fundo de Ajuda a Desastres no valor de US$ 75 milhões e serão distribuídos através de organizações sem fins lucrativos (ONGs) com experiência em atender comunidades cujos membros são indocumentados, de acordo com o comunicado de Newsom.

“A Califórnia é o estado mais diverso do país. Nossa diversidade nos torna mais fortes e mais resilientes. Todo californiano, incluindo nossos vizinhos e amigos indocumentados, deve saber que a Califórnia está aqui para apoiá-los durante esta crise. Estamos todos juntos nisso”, afirmou Newsom.

Aproximadamente, 150 mil californianos adultos não documentados receberão um benefício único em dinheiro de US$ 500 com o limite de US$ 1 mil por família. Os imigrantes indocumentados não são elegíveis para o auxílio federal. A população total da Califórnia em 2019 era de aproximadamente 39.5 milhões de habitantes.

Além da verba estadual de US$ 75 milhões para os cheques, a “Grantmakers Concerned with Immigrants and Refugees” (GCIR), uma rede de fundações dedicadas às questões migratórias, comprometeu-se a arrecadar US$ 50 milhões para apoiar a assistência financeira diretamente às famílias de imigrantes indocumentados através do California Immigrants Resilience Fund.