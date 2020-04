Coronavírus: Brasileiras lançam plataforma para dar apoio emocional online

O grupo atua conectando profissionais voluntários da área de saúde mental, Yoga e meditação com pessoas que precisam e se cadastram pedindo ajuda

Em um momento em que o mundo todo parou de viver suas rotinas e teve que se trancar em suas casas, assistir aos números alarmantes e crescentes por meio das notícias, acendeu a ansiedade por estar vivendo longe de suas famílias e de seu país de origem. Foi pensando nessa angústia comum na comunidade expatriada que Drica Pinotti, escritora brasileira vivendo atualmente em Nova York criou com a ajuda de um grupo de amigas o projeto “Epidemic Support”.

O grupo atua conectando profissionais voluntários da área de saúde mental, Yoga e meditação com pessoas que precisam e se cadastram pedindo ajuda. A rede conta com quatro tipos de atendimentos, todos voltados para o equilíbrio mental. O grupo está coordenando profissionais diversos, entre eles, psicólogos, terapeutas holísticos, professores de yoga e instrutores de meditação guiada. Todos os participantes são voluntários e tem como função dar apoio a brasileiros que moram no exterior, mas também estão preparados para atender uma demanda de estadunidenses, por isso, a plataforma foi escrita em português e inglês.

O atendimento mais requisitado no momento é apoio emocional emergencial, feito por um terapeuta licenciado, dura aproximadamente 30 minutos e funciona por vídeo chamada. Vale lembrar que todos os atendimentos são virtuais. As queixas são inúmeras, desde solidão, preocupação com a família que está no Brasil, problemas financeiros, medo do futuro, mães que terão seus bebês em plena “era” de coronavírus, sozinhas em hospitais, além do luto de quem já perdeu algum familiar para a batalha contra o Covid-19. O Epidemic Support oferece também aulas online de yoga e meditação guiada, que ajudam a acalmar o corpo e a mente e ainda “ligações amigáveis”, que são bate-papos com voluntários do programa disponíveis para os momentos de aflição em que precisamos apenas conversar.

Outro serviço disponível no sistema são os vídeos motivacionais, com tempo pré determinado de até 5 minutos, servem para as pessoas que estão se sentindo bem repliquem seus sentimentos e deem apoio aos que precisam de motivação para seguir.

“Todas as formas de apoio trazem esperança e ‘acalanto’ neste momento tão delicado do mundo”, acredita Drica Pinotti.

Para acessar a plataforma é só usar o link abaixo, lá você pode se inscrever para ser um voluntário ou para pedir ajuda. O serviço não aceita doações de nenhuma espécie e é totalmente gratuito. Drica Pinotti ressalta que a intenção é estender o trabalho para o Brasil assim que o período de isolamento acabar em Nova York.



Contatos: contact@epidemicsupport.com – www.epidemicsupport.com – @epidemicsupport – Drica Pinotti: +1(917) 470-2002.