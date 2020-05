Coronavírus: Brasil ultrapassa os EUA em número de mortes diárias 

Atualmente, a América do Sul é considerada o novo epicentro da pandemia

O Brasil superou os EUA no registro diário de mortes decorrentes do coronavírus. O Ministério da Saúde confirmou 807 novos óbitos na segunda-feira (25). O Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) dos EUA incluiu 620 mortes no balanço oficial. Essa foi a primeira vez, segundos os dados oficiais, que a pandemia fez com que o Brasil tivesse mais notificações de mortes do que os EUA.

Conforme o levantamento da Universidade Johns Hopkins, o registro diário de óbitos nos EUA foi de 532 na segunda-feira (25). O que diferencia as fontes é a multiplicidade de bancos de dados usada pela Johns Hopkins, enquanto o CDC, órgão do governo federal dos EUA, depende das informações divulgadas pelos departamentos de saúde estaduais e municipais.

Os registros no Brasil caem em fins de semana e feriados, por exemplo, por causa dos regimes de plantão nos centros de saúde e em laboratórios, o que atrasa o repasse das informações. A escassez de testes faz também que óbitos sejam incluídos no balanço apenas semanas depois da morte, pela falta de confirmação do diagnóstico.

OS EUA registraram até segunda-feira (25) 1,6 milhão de casos, com 97,6 mil mortes, de acordo com o CDC. Os dados brasileiros mostram 374,8 mil casos, com 23,4 mil mortes. Entretanto, enquanto os números começam a cair nos EUA, no Brasil a expectativa é de alta.

Atualmente, a América do Sul é considerada o novo epicentro da pandemia. A constatação foi feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na semana passada, que alertou para a situação de estados como o Amazonas, onde a taxa de infectados é de 652,4 pessoas para cada 100 mil habitantes.

A Casa Branca antecipou na segunda-feira (25) em 2 dias as restrições de viagens do Brasil aos EUA, anunciadas depois que o país tornou-se um dos maiores focos no mundo. A medida entrará em vigor às 12:00 am de terça-feira (26), conforme comunicado oficial dos EUA. A pressão vinha aumentando sobre o Presidente Donald Trump diante do agravamento da pandemia no Brasil, onde o índice diário de mortes ultrapassou 1 mil vítimas na semana passada.