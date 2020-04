Coronavírus: Autoridades alertam para golpes envolvendo ajuda financeira federal

Em todo o país, as pessoas já perderam quase US$ 12 milhões devido a uma variedade de fraudes relacionadas ao surto do vírus

Os temores de coronavírus estão criando novas maneiras de os golpistas explorarem os moradores, alertaram as autoridades de New Jersey, especialmente quando se trata dos US$ 2 trilhões em fundos de estímulo que o Congresso está investindo na economia. Embora a verba federal deva chegar automaticamente a muitos contribuintes, os golpistas estão dizendo aos moradores que eles precisam “se registrar” para obter assistência como forma de roubar informações pessoais, detalharam as autoridades.

“Os moradores de New Jersey precisam da ajuda financeira que está a caminho”, disse o procurador geral do estado, Gurbir Grewal, em comunicado divulgado na sexta-feira (10). “Queremos que você consiga identificar farsas, para que o cheque que você espera do Governo não se transforme em um cheque em branco de você para um ladrão”.

Em todo o país, as pessoas já perderam quase US$ 12 milhões devido a uma variedade de fraudes relacionadas ao COVID-19, de acordo com a Comissão Federal de Comércio. A agência registrou mais de 15 mil reclamações, incluindo centenas de New Jersey. Os moradores também relataram mensagens supostamente da Associação de Pequenas Empresas dos EUA, de acordo com o escritório de Grewal. O Governo não ligará para as pessoas solicitando o número do Seguro Social para liberar a ajuda, enfatizaram as autoridades, e os moradores nunca devem clicar nos links de e-mails desconhecidos.

Se você receber uma mensagem supostamente de uma agência governamental, procure o número de telefone dessa agência para ligar e verificar, alertaram as autoridades. Os ladrões estão enviando mensagens e enviando e-mails com links falsos para induzir os moradores a fornecer os números de cartões de crédito.

“Os golpistas estão seguindo as manchetes das notícias para criar comunicações oficiais para convencer os consumidores a conceder acesso a informações pessoais, colocando-os em risco de roubo de identidade”, afirmou Paul Rodríguez, diretor interino de assuntos do consumidor, em comunicado.

As pessoas também devem ter cuidado com as mensagens de “parentes” pedindo dinheiro (os residentes devem ligar primeiro para esse parente para ver se eles estão bem), “instituições de caridade” exigindo doações (sempre pesquisá-las em sites como Guidestar) ou “companhias de viagem” promoção de reembolsos relacionados ao coronavírus (o escritório de assuntos do consumidor de New Jersey publicou conselhos on-line).

As reclamações podem ser apresentadas ao Estado. As vítimas de fraudes relacionadas ao coronavírus podem ligar para a linha direta do National Center for Disaster Fraud: 866-720-5721. Relatar fraudes ajuda os investigadores a encontrar os piores criminosos, destacou um agente do FBI no mês passado. O escritório de Grewal anteriormente se uniu à força-tarefa com outras autoridades estaduais e federais para investigar as fraudes relacionadas ao COVID-19.