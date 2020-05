Continua luta de brasileiro contra câncer raro na Virgínia

Gilson foi diagnosticado com Mieloma Múltiplo a atualmente está sendo submetido a tratamento quimioterápico

O imigrante Gilson (o sobrenome não foi citado), morador na Virgínia, foi diagnosticado um Mieloma Múltiplo, ou seja, um câncer que afeta originalmente a medula óssea. Este quadro se caracteriza pelo aumento do número de plasmócitos, um tipo de célula que produz imunoglobulina, proteína que participa de nosso sistema de defesa. Embora a causa exata não seja conhecida, sabe-se que o mieloma múltiplo começa com plasmócito paranormal na medula óssea (um tecido macio, produtor de sangue, que preenche o centro da maioria dos ossos). Esta célula anormal, então, começa a se multiplicar. O brasileiro é casado e tem uma filha e está sendo submetido a tratamentos quimioterápico e radioterápico na luta contra a doença.



. Campanha beneficente:

As internautas Vera Kramer e Maritza Martin, entre outros amigos, em nome de Sabrina Silva Henriques, esposa de Gilson, também residentes na Virgínia, organizaram no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/teqpz3-25000; cujo objetivo é angariar US$ 25 mil, que serão usados para ajudar financeiramente Gilson e a família dele. Até à tarde de segunda-feira (25), foram arrecadados US$ 8.902.

“Boa tarde , vamos ao boletim de hoje , Gilson fez mais uma sessão de quimioterapia, reagiu bem graças a Deus . A noite ele vai tomar a quimio por pílula . Em estado geral ele está bem , só um pouco fraco, se sentindo sem força (mas è reação da quimio) nada fora do comum. Está se alimentando bem , o peso está sendo mantido. Pedimos que as orações continuem que ‘Tudo já Deus certo’. Estamos agora focados no fortalecimento dos ossos para ele voltar a andar sozinho. Agradeço em nome da nossa família a todos que estão nos ajudando nesse momento delicado e tão difícil para todos !!!! Beijos E mantenham-se informados”, diz a postagem de terça-feira (20), no GoFundMe.com.

A família necessita de ajuda para cobrir as despesas médicas e pessoais neste difícil processo e agradece imensamente a generosidade de todos. Qualquer ajuda é bem vinda! Muito obrigada”, diz a postagem no GoFundMe.com.