Consulado do Brasil responde às perguntas frequentes sobre o coronavírus

O Consulado-Geral do Brasil em Nova York interrompeu, temporariamente, o atendimento presencial ou por correio

O Consulado Geral do Brasil em Nova York respondeu em seu website diversas perguntas frequentes relacionadas à pandemia de coronavírus que assola os EUA.

. Como posso deixar os EUA e retornar ao Brasil?

Há voos regulares partindo dos Estados Unidos com destino ao Brasil. O Consulado-Geral tem realizado atualização frequente de boletim informativo sobre voos. O documento pode ser acessado em nosso website: http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/cancelamentos_de_voos.xml.



. Tenho passagem aérea, porém meu voo foi cancelado. O que devo fazer?

O Consulado-Geral recomenda que passageiros cujos voos tenham sido cancelados entrem em contato com a companhia aérea responsável, para realizar a remarcação do bilhete. Em caso de necessidade urgente de retorno ao Brasil, sugere-se adquirir passagem com outras empresas. Orientamos confirmar diretamente junto à empresa as políticas de embarque de animais domésticos, custo e limite de franquia de bagagem, além de outras informações de interesse particular. Os canais de atendimento aos passageiros das principais companhias aéreas encontram-se no boletim informativo sobre voos publicado no website do ConsuladoGeral: http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/cancelamentos_de_voos.xml.

. Haverá voo gratuito de repatriação para o Brasil?

De acordo com as informações de que dispõe o Consulado-Geral, não há previsão de voo especial de repatriação. Somente nos países onde não há a possibilidade de voos, estão sendo consideradas outras opções extraordinárias, como fretamento de aeronaves. Esse não é o caso dos Estados Unidos, onde ainda existem voos disponíveis para o Brasil.

Recomendamos consulta ao boletim informativo sobre voos publicado no website do Consulado-Geral: http://novayork.itamaraty.gov.br/pt-br/cancelamentos_de_voos.xml. Se você ainda tiver dificuldades de obter voos para o Brasil, mesmo após examinar as opções de rotas disponíveis, preencha o formulário no link abaixo, com seus dados pessoais e de contato, além de outras informações relevantes: http://bit.ly/emergenciaconsularBR

Os dados reunidos serão utilizados na busca de soluções para os brasileiros atualmente impedidos de retornar ao Brasil. Também está disponível o seguinte número de telefone para assistência aos brasileiros que se encontrem nos Estados Unidos: + 55 (61) 9826 00 610.

. Meu prazo de permanência nos EUA vencerá em breve. O que devo fazer?

É possível conhecer o prazo de permanência nos Estados Unidos gratuitamente, por meio da versão eletrônica do Formulário I-94: https://i94.cbp.dhs.gov. Viajantes impossibilitados de retornar ao Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus podem solicitar a extensão de seus prazos de permanência nos EUA através da página do U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): https://www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay.

Segundo o USCIS, essa medida só pode ser tomada por aqueles que estão no território dos EUA. As solicitações serão analisadas caso a caso pelas autoridades norte americanas.



. Não consigo comprar alimentos. O que devo fazer?

O Consulado-Geral tem contado com o apoio de uma dedicada rede de parceiros comunitários nos Estados de Nova York, New Jersey e Pensilvânia. Esses parceiros têm realizado campanhas de doação e distribuição de alimentos, entre outras iniciativas em benefício da comunidade brasileira. Entre em contato com o Consulado-Geral pelo e-mail: assistencia.novayork@itamaraty.gov.br e informe em qual cidade e estado se encontra.

. Não consigo pagar meu aluguel. O que devo fazer?

Por ordem dos governos dos estados de Nova York, New Jersey e Pensilvânia, está proibido qualquer tipo de despejo (“eviction”). O Consulado-Geral orienta contato com as autoridades locais através de ligação gratuita para o telefone 311, em caso de ameaça ou cobrança do proprietário do imóvel (“landlord”). Se a sua cidade não tiver o número de telefone 311 ativo, contate diretamente os órgãos municipais.

. Como posso receber dinheiro de familiares e amigos no Brasil?

Diversos serviços bancários de transferência de dinheiro do Brasil para os Estados Unidos e vice-versa continuam em operação. Esses serviços podem ser acionados por meio de suas páginas eletrônicas na Internet, bem como por meio de aplicativos para telefone celular.

. Quanto tempo vai durar a quarentena? Posso sair de casa?

A duração e as restrições da quarentena nos Estados Unidos são decisões soberanas de cada Estado. Por esse motivo, os estados de Nova York, New Jersey e Pensilvânia decretaram prazos e regimes diferenciados. O Consulado-Geral orienta a comunidade brasileira a acessar os websites dos governos locais, para verificar a duração e as atividades restritas durante a quarentena: Nova York: coronavirus.health.ny.gov – New Jersey: covid19.nj.gov – Pensilvânia: health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx

. O Consulado continua realizando atendimento ao público?

O Consulado-Geral tem funcionado, desde o dia 23 de março, exclusivamente em regime de plantão consular. Essa medida decorre das determinações do Governo do Estado de Nova York e da necessidade de prevenir e resguardar a saúde dos consulentes e de nossa equipe.

Durante esse período, o Consulado-Geral interrompeu, temporariamente, o atendimento presencial ou por correio. São atendidos somente os seguintes casos de comprovada emergência e necessidade:

. Falecimento;

. Hospitalização;

. Risco à integridade física;

. Emissão emergencial de documento de viagem para fins de retorno imediato ao Brasil, mediante comprovação de passagem aérea em nome do solicitante do serviço.

O contato para receber atendimento e um dos casos listados acima deve ser feito através dos seguintes canais: E-mail: comunidade.novayork@itamaraty.gov.br – Telefones: +1 646 403-2676 ou +1 917 943-7155

. O serviço de que preciso não é prestado durante o plantão. O que devo fazer?

Os demais serviços consulares serão prestados quando o Consulado-Geral restabelecer o expediente regular. Quando as autoridades locais autorizarem a reabertura de nossas atividades, publicaremos informes à comunidade brasileira. Acompanhe informações atualizadas sobre o funcionamento do Consulado-Geral durante a pandemia em nosso website e mídias digitais: Website: http://novayork.itamaraty.gov.br – Mídias digitais (Facebook, Instagram e Twitter): @consuladobrnyc